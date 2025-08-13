Bisnis Indonesia Premium
Bank Jateng Layani Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa UI

Bank Jateng kini melayani pembayaran biaya kuliah UI untuk memudahkan mahasiswa dengan berbagai kanal pembayaran.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 20:46
Bank Jateng menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Indonesia terkait dengan layanan pembayaran biaya akademik mahasiswa. /Foto: Istimewa
Bank Jateng menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Indonesia terkait dengan layanan pembayaran biaya akademik mahasiswa. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng memperkuat posisinya di sektor perbankan dengan menjalin kerja sama strategis bersama Universitas Indonesia (UI) untuk layanan pembayaran pendidikan dan nonpendidikan. Kemitraan ini terjalin melalui sistem host to host, bertujuan memberikan kemudahan dan efisiensi bagi mahasiswa dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilaksanakan di Gedung Pusat Administrasi UI, Depok, pada Kamis (7/8/2025) pekan lalu. Hadir dalam acara tersebut Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Ony Suharsono serta Kepala Badan Kerja Sama dan Kewirausahaan UI, Nia Ayu Ismaniati. Acara ini juga disaksikan langsung oleh Rektor UI Heri Hermansyah.

Melalui sinergi ini, Bank Jateng kini menjadi salah satu mitra pembayaran resmi bagi mahasiswa UI. Mahasiswa dapat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta biaya lainnya melalui beragam kanal yang disediakan, seperti teller, ATM, aplikasi Bima Mobile, dan transfer antarbank.

“Bayar biaya kuliah di UI lewat Bank Jateng saja, transaksi aman, kuliah tenang,” ujar Ony Suharsono dalam siaran pers, Rabu (13/8/2025).

Ony menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen Bank Jateng untuk terus berinovasi dan mendukung kelancaran proses akademik di perguruan tinggi. "Kami berharap kerja sama ini dapat mempermudah mahasiswa dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka, sekaligus mendukung kelancaran proses akademik di UI," ujarnya.

Langkah ini juga menegaskan visi strategis Bank Jateng untuk memperluas jangkauan layanan ke sektor pendidikan. Langkah ekspansif tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi nasabah yang lebih luas dan beragam.

Selain memberikan kemudahan bertransaksi, kerja sama ini diharapkan mampu mempererat hubungan antara industri perbankan dan dunia pendidikan, guna mendorong kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Bank Jateng juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang akademik dan nonakademik di UI.

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Farodlilah Muqoddam

Share
