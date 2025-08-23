Bisnis Indonesia Premium
DPLK Setia Bank Jateng Layani Karyawan Pabrik Sirup Kartika

DPLK Setia Bank Jateng bermitra dengan PT Kartika Polaswati Mahardhika untuk menyediakan jaminan hari tua dan pesangon bagi karyawan pabrik Sirup Kartika.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 11:22
Kepala DPLK Setia Bank Jateng Irma Indri Pratiwi dan Direktur Utama Kartika Polaswati Mahardhika Albert Andy Santoso menandatangani kerja sama penyediaan fasilitas jaminan hari tua dan dana pesangon untuk karyawan, Kamis (14/8/2025). / Foto: Istimewa
Kepala DPLK Setia Bank Jateng Irma Indri Pratiwi dan Direktur Utama Kartika Polaswati Mahardhika Albert Andy Santoso menandatangani kerja sama penyediaan fasilitas jaminan hari tua dan dana pesangon untuk karyawan, Kamis (14/8/2025). / Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Setia Bank Jateng menandatangani kerja sama dengan PT Kartika Polaswasti Mahardhika terkait dengan penyediaan fasilitas jaminan hari tua dan pesangon untuk para karyawan.

PT Kartika Polaswati Mahardhika, perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage dengan produk unggulan Sirup Kartika, berlokasi di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Albert Andy Santoso, Direktur Utama Kartika Polaswati Mahardhika, mengatakan bahwa DPLK Setia Bank Jateng menjadi alternatif solusi bagi perusahaan swasta dalam memberikan pesangon dan jaminan hari tua bagi para karyawan.

“DPLK Setia Bank Jateng adalah program yang sangat bermanfaat dan bisa menjadi solusi bagi perusahaan swasta seperti kami. Karyawan adalah aset terbesar, dan dengan memberikan kesejahteraan yang baik, kami bisa memastikan masa depan yang lebih terjamin bagi mereka,” ujar Albert dalam siaran pers, Sabtu (23/8/2025).

Penandatanganan kerja sama antara DPLK Setia Bank Jateng dan Kartika Polaswati Mahardhika telah dilaksanakan pada Kamis, 14 Agustus 2025. Jalinan kemitraan ini merupakan perluasan kerja sama dari layanan yang telah diberikan oleh Bank Jateng Cabang Pembantu Gubug.

Kepala DPLK Setia Bank Jateng Irma Indri Pratiwi menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan sistem dan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar peserta DPLK Setia Bank Jateng merasa lebih terjamin dan nyaman,” kata Irma.

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Share
