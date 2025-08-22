Bisnis Indonesia Premium
Aston Inn Pandanaran Semarang Rayakan Kemerdekaan dengan Kegiatan Sosial dan Aneka Lomba

Aston Inn Pandanaran Semarang merayakan HUT RI ke-80 dengan kegiatan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, live cooking, dan lomba antar karyawan.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 21:12
Aston Inn Pandanaran Semarang memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan perlombaan antar karyawan. /Foto: Istimewa
Aston Inn Pandanaran Semarang memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan perlombaan antar karyawan. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Aston Inn Pandanaran Semarang memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan perlombaan antar karyawan. 

Sepanjang bulan Agustus 2025, Aston Inn Pandanaran Semarang telah menyelenggarakan sejumlah program seperti pemeriksaan kesehatan gratis, live cooking bersama Modena, pembagian tumpeng tirakatan untuk warga sekitar hotel, dan lomba-lomba khas tujuh belasan. 

“Di usia kemerdekaan RI tahun ini, kami ingin berbagi semangat melalui berbagai program yang yang melibatkan karyawan, masyarakat sekitar, hingga tamu hotel,” ujar General Manager Aston Inn Pandanaran Semarang Ibnoe Ichwan Chambali dalam siaran pers, Jumat (22/8/2025). 

Pemeriksaan kesehatan gratis diselenggarakan atas kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas Bandarharjo telah dilaksanakan pada 15 Agustus 2025. Kegiatan bertajuk Stay Healthy, Stay Happy Free Medical Screening yang diikuti oleh 75 peserta tersebut meliputi deteksi HIV, sifilis, hepatitis, dan cek gula darah. 

Live Cooking “Saturday Cook & Connect” Bersama Modena diselenggarakan pada 16 Agustus 2025, bertempat di Datanci Anjasmoro. Dengan tema Saturday Cook & Connect, Chef Muiz mendemonstrasikan keahliannya dengan menghadirkan menu nusantara, yaitu Ayam Tangkap khas Aceh dan Palumara Bandeng khas Makassar. 

Pada malam menjelang 17 Agustus 2025, Aston Inn Pandanaran Semarang membagikan tumpeng Sego Telang Wangi sebagai hidangan untuk acara tirakatan malam tujuh belasan yang diselenggarakan oleh warga sekitar hotel. 

Tumpeng Sego Telang Wangi yang merupakan signature Aston Inn Pandanaran Semarang adalah hidangan nasi  tumpeng berwarna biru dengan pewarna alami dari bunga telang. Pemberian tumpeng tirakatan ini merupakan tradisi rutin yang dilakukan setiap tahun sebagai wujud apresiasi atas dukungan masyarakat sejak hotel ini berdiri. 

Rangkaian kegiatan ditutup dengan lomba tujuh belasan antar karyawan yang digelar pada Jumat, 22 Agustus 2025. Setiap departemen mengirimkan minimal 4 orang peserta untuk mengikuti beragam lomba khas kemerdekaan seperti Tumbal, Lem Karbol, Pincol, dan Banzai. 

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

