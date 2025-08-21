Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Prestasi ini mencerminkan kinerja keuangan yang solid, inovasi strategis, dan komitmen bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 20:09
Share
Kantor pusat Bank Jateng di Semarang./Istimewa
Kantor pusat Bank Jateng di Semarang./Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng kembali mengukuhkan posisinya sebagai lembaga perbankan yang sehat dengan mempertahankan peringkat idAA-/Stable (double A minus) dari lembaga pemeringkat PEFINDO. Pencapaian ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut.

Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi bukti konsistensi Bank Jateng dalam menjaga kinerja meskipun kondisi ekonomi sangat tidak menentu.

“Peringkat idAA-/Stable ini menunjukkan bahwa Bank Jateng tetap sehat dengan pertumbuhan solid. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan per Juni 2025. Total aset tumbuh 9,39% menjadi Rp94,64 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,10% menjadi Rp77,36 triliun, serta penyaluran kredit yang tumbuh 2,91% menjadi Rp63,46 triliun,” ungkap Irianto, Kamis (21/8/2025).

Kemampuan Bank Jateng untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang itu didukung oleh kondisi permodalan, profil likuiditas yang solid, serta pasar captive yang kuat di Jawa Tengah.

Selain pertumbuhan keuangan, Bank Jateng juga terus memperkuat jaringan pelayanan dan sinergi dengan pemerintah daerah. Hingga 2025, tercatat sebanyak 1.883 jaringan layanan tersebar di Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

Bank Jateng juga berkomitmen menjaga sinergi dengan 36 pemerintah daerah (Pemda) melalui pengembangan digitalisasi keuangan daerah (ETPD) hingga ke tingkat desa, dengan berbagai inovasi seperti Cash Management dan Kartu Kredit Pemda.

Baca Juga

Di tengah upaya penguatan fundamental, Bank Jateng juga mencatatkan prestasi membanggakan di pasar keuangan. Bank Jateng menjadi bank daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan Overnight Index Swap (OIS). Ini merupakan instrumen bisnis tresuri yang selama ini identik dengan bank besar nasional.

“Keberhasilan melaksanakan OIS menunjukkan potensi besar yang dimiliki Bank Jateng dalam bisnis tresuri. Sebagai pionir di antara BPD se-Indonesia, kami berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi bank daerah lainnya,” jelas Irianto.

Tak hanya fokus pada perbankan konvensional, Bank Jateng tahun ini juga memperluas layanan syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Yogyakarta. Langkah ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah syariah yang terus berkembang.

Irianto menambahkan, Bank Jateng optimistis dapat meningkatkan peringkatnya di masa mendatang. “Dengan semakin kuatnya profil bisnis secara substansial dan konsisten, serta perbaikan berkelanjutan pada profil keuangan, kami optimis peringkat Bank Jateng akan terus meningkat,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, Bank Jateng menegaskan diri sebagai bank daerah berdaya saing nasional yang tidak hanya fokus pada layanan keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan inovasi berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)
Premium
48 menit yang lalu

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo
Premium
1 jam yang lalu

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pacu Kemandirian Ekonomi, Bank Jateng Dukung Pendirian 167 KDMP

Pacu Kemandirian Ekonomi, Bank Jateng Dukung Pendirian 167 KDMP

Bank Jateng Dukung Festival Kopi Wonogiri

Bank Jateng Dukung Festival Kopi Wonogiri

Bank Jateng Serahkan Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang Disabilitas di Kudus

Bank Jateng Serahkan Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang Disabilitas di Kudus

Bank Sumut Bukukan Laba Rp352,20 Miliar pada Semester I/2025

Bank Sumut Bukukan Laba Rp352,20 Miliar pada Semester I/2025

Bank Jatim Kejar Target Jadi BPD Nomor 1 di Indonesia, Dorong Transformasi Ekonomi di Jawa Timur

Bank Jatim Kejar Target Jadi BPD Nomor 1 di Indonesia, Dorong Transformasi Ekonomi di Jawa Timur

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

Saldo Tabungan Simpeda di BPD se-Indonesia Capai Rp73 Triliun

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti Efektif jadi Komisaris Bank Banten (BEKS)

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti Efektif jadi Komisaris Bank Banten (BEKS)

Bank BJB (BJBR) Raup Laba Bersih Rp712,07 Miliar per Semester I/2025

Bank BJB (BJBR) Raup Laba Bersih Rp712,07 Miliar per Semester I/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut
Kabar Jateng & DIY
11 jam yang lalu

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Horison Inn Alaska Simpang Lima Semarang Rayakan Kemerdekaan di Panti Asuhan
Kabar Jateng & DIY
16 jam yang lalu

Horison Inn Alaska Simpang Lima Semarang Rayakan Kemerdekaan di Panti Asuhan

Pameran HUT Jateng Diikuti 228 Stand UMKM, Target Omzet Rp600 Juta
Bisnis Jateng & DIY
21 Agt 2025 | 07:44 WIB

Pameran HUT Jateng Diikuti 228 Stand UMKM, Target Omzet Rp600 Juta

INPP Buka Mal Baru di Semarang, Target Operasional Pertengahan 2026
Bisnis Jateng & DIY
20 Agt 2025 | 21:41 WIB

INPP Buka Mal Baru di Semarang, Target Operasional Pertengahan 2026

Pacu Kemandirian Ekonomi, Bank Jateng Dukung Pendirian 167 KDMP
Kabar Jateng & DIY
20 Agt 2025 | 18:06 WIB

Pacu Kemandirian Ekonomi, Bank Jateng Dukung Pendirian 167 KDMP

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

2

Horison Inn Alaska Simpang Lima Semarang Rayakan Kemerdekaan di Panti Asuhan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

INPP Buka Mal Baru di Semarang, Target Operasional Pertengahan 2026

INPP Buka Mal Baru di Semarang, Target Operasional Pertengahan 2026

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

2

Horison Inn Alaska Simpang Lima Semarang Rayakan Kemerdekaan di Panti Asuhan