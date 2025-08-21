Horison Inn Alaska Simpang Lima Semarang Rayakan Kemerdekaan di Panti Asuhan

Hotel Horison Inn Alaska Semarang menggelar kegiatan CSR di Panti Asuhan Manarul Mabrur dengan mengadakan lomba dan berbagi donasi untuk anak-anak.

Bisnis.com, SEMARANG — Hotel Horison Inn Alaska Simpang Lima Semarang merayakan kemerdekaan RI ke-80 pada tahun ini dengan menggelar kegiatan sosial di Panti Asuhan Manarul Mabrur, Pudakpayung, Kota Semarang.

Penyelenggaraan program corporate social responsibility (CSR) tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Horison Inn Alaska Simpang Lima Semarang, STIE Totalwin, Rumah Zakat, dan media massa.

Dalam kegiatan CSR bertajuk “Independence for Every Heart”, para relawan mengunjungi Panti Asuhan Manarul Mabrur untuk memberikan bantuan sekaligus menghibur anak-anak panti asuhan dengan menggelar beragam lomba bertema Agustusan.

Acara berlangsung penuh semangat dengan beragam lomba tradisional khas 17 Agustusan seperti makan kerupuk, estafet sarung, hingga lomba makan biskuit. Selain lomba, kegiatan ini juga diisi dengan sesi motivasi khusus dari para tokoh yang hadir.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama yang diikuti oleh seluruh anak-anak panti dan para tamu undangan. Puncak acara ditutup dengan pembagian donasi berupa sembako, serta kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan panti asuhan.

Mahinda Metta Chandra, General Manager Horison Inn Alaska Simpang Lima Semarang, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata dalam rangka perayaan kemerdekaan RI.

“Kemerdekaan untuk setiap hati berarti kita semua setara. Jika bahagia, kita rayakan bersama. Jika ada yang kesusahan, kita bantu bersama,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Ricky, Ketua Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. “Kami sangat bersyukur karena anak-anak bisa merasakan kebahagiaan luar biasa di momen kemerdekaan ini,” katanya.