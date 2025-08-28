Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peluang Besar, 1.825 Pelajar Jateng Berebut Beasiswa ke Korea Selatan

Ribuan pelajar Jateng bersaing untuk 100 beasiswa penuh ke Korea dari kerja sama Pemprov Jateng dan Universitas Seowon, termasuk pelatihan Bahasa Korea.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:59
Share
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat menemui perwakilan Universitas Seowon, Korea Selatan, pada Selasa (26/8/2025) di Kantor Gubernur Jawa Tengah. / Ist-Pemprov Jateng.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat menemui perwakilan Universitas Seowon, Korea Selatan, pada Selasa (26/8/2025) di Kantor Gubernur Jawa Tengah. / Ist-Pemprov Jateng.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Seowon, Korea Selatan, menjalin kerja sama pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut. Kesepakatan ini berfokus pada program beasiswa yang memungkinkan 100 siswa SMA dan SMK terpilih dari Jawa Tengah untuk melanjutkan studi di Korea Selatan, yang dikombinasikan dengan kesempatan bekerja.

Penjajakan kerja sama ini menjadi pembahasan utama saat delegasi Universitas Seowon berkunjung ke kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (26/8/2025).

"Terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan baik selama ini. Kehadiran Bapak Ibu dari Universitas Seowon menjadi potensi besar yang harus kita optimalkan, termasuk membicarakan peluang beasiswa. Mudah-mudahan bisa makin akseleratif untuk mengirim anak-anak Jateng ke Korea," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno.

Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari hubungan baik antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Chungcheongbuk-do sejak tahun 2024. Inisiatif itu diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para siswa untuk mendapatkan pengalaman akademis dan profesional di luar negeri.

Melalui skema kerja sama ini, seluruh biaya pendidikan dan visa para siswa akan ditanggung oleh program. Kolaborasi ini tidak hanya membuka peluang baru bagi generasi muda Jawa Tengah, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di sektor pendidikan.

Pihak Universitas Seowon melalui Kepala Kantor Urusan Internasional, Lee Young-eun, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program ini. Menurutnya, pihak universitas telah menyiapkan jalur khusus bagi para mahasiswa asal Jawa Tengah. "Kami akan mendampingi penuh, bahkan ada program konseling dan pemilihan jurusan sesuai minat," ungkap Lee.

Adapun mahasiswa yang lolos seleksi wajib memiliki kemampuan Bahasa Korea pada level 3. Jika ada kekurangan, universitas akan menyediakan penguatan bahasa di kampus sebelum perkuliahan reguler dimulai. Lee menegaskan kesediaannya untuk membimbing para pelajar Indonesia.

"Kami siap mendukung penuh. Sebagai orang Korea yang tumbuh di Afrika, saya tahu rasanya menjadi pelajar asing. Kami akan bertanggung jawab membimbing mahasiswa Indonesia," tegasnya.

Optimisme juga datang dari Wakil Rektor Universitas Seowon, Cheon Heung-soo, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Cheon mengaku terkesan dengan semangat para siswa di Jawa Tengah. "Ketika kami mengunjungi SMK Jateng, kami melihat masa depan Indonesia. Anak-anak di sini penuh semangat, kami tidak khawatir sama sekali," katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin, mengungkapkan ada 1.825 pendaftar awal yang mengikuti proses seleksi. Saat ini, jumlah pendaftar tersisa 100 orang. Mereka dijadwalkan akan mengikuti pelatihan intensif Bahasa Korea selama tiga bulan di SMK Jateng sebelum keberangkatan. Syamsudin melanjutkan bahwa proses seleksi dilakukan dengan cermat untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang dikirim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
2 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

Gegara Ini, Indonesia Eximbank Institute Nilai Kondisi Makroekonomi Jateng Mengesankan

Gegara Ini, Indonesia Eximbank Institute Nilai Kondisi Makroekonomi Jateng Mengesankan

Hadapi Tekanan Tarif AS, India-Rusia Tingkatkan Kerja Sama Dagang

Hadapi Tekanan Tarif AS, India-Rusia Tingkatkan Kerja Sama Dagang

Prabowo Pamer IEU—CEPA Selesai Usai Nego Selama 10 Tahun

Prabowo Pamer IEU—CEPA Selesai Usai Nego Selama 10 Tahun

Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

UB Salurkan Beasiswa Dana Abadi Pertama untuk 50 Mahasiswa

UB Salurkan Beasiswa Dana Abadi Pertama untuk 50 Mahasiswa

Tarif Baru AS Ancam Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan

Tarif Baru AS Ancam Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan

Bank Sentral Korea Selatan Tahan Suku Bunga di Level 2,5%, Ini Alasannya

Bank Sentral Korea Selatan Tahan Suku Bunga di Level 2,5%, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen
Kabar Jateng & DIY
5 jam yang lalu

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak
Bisnis Jateng & DIY
11 jam yang lalu

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

Peluang Besar, 1.825 Pelajar Jateng Berebut Beasiswa ke Korea Selatan
Kabar Jateng & DIY
13 jam yang lalu

Peluang Besar, 1.825 Pelajar Jateng Berebut Beasiswa ke Korea Selatan

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'
Kabar Jateng & DIY
24 Agt 2025 | 18:41 WIB

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'

Gegara Ini, Indonesia Eximbank Institute Nilai Kondisi Makroekonomi Jateng Mengesankan
Kabar Jateng & DIY
18 jam yang lalu

Gegara Ini, Indonesia Eximbank Institute Nilai Kondisi Makroekonomi Jateng Mengesankan

Bank Jateng Dukung Pembangunan Rumah Subsidi Berkualitas
Kabar Jateng & DIY
27 Agt 2025 | 12:10 WIB

Bank Jateng Dukung Pembangunan Rumah Subsidi Berkualitas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gegara Ini, Indonesia Eximbank Institute Nilai Kondisi Makroekonomi Jateng Mengesankan

2

Peluang Besar, 1.825 Pelajar Jateng Berebut Beasiswa ke Korea Selatan

3

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

4

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gegara Ini, Indonesia Eximbank Institute Nilai Kondisi Makroekonomi Jateng Mengesankan

2

Peluang Besar, 1.825 Pelajar Jateng Berebut Beasiswa ke Korea Selatan

3

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

4

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen