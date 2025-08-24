Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'

Pertamina Patra Niaga Semarang meraih penghargaan 'Sahabat Anak Terbaik' dari Walikota Semarang berkat kontribusi CSR dalam mendukung hak dan perlindungan anak.

Bisnis.com, SEMARANG - Dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tingkat Kota Semarang, pemerintah kota Semarang menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan tema “Waspada Layar, Jaga Nalar” pada hari Kamis (21/08) di Balai Kota Semarang mulai dari perlombaan untuk anak-anak hingga penyerahan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap hak dan perlindungan anak.

Dalam kegiatan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan sahabat anak terbaik yang diserahkan langsung oleh Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M selaku Walikota Semarang.

Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramesti mengatakan, usaha yang mendunia dapat ikut serta berkontribusi menyalurkan beasiswa dan dukungan kreativitas serta CSR yang berfokus pada tumbuh kembang anak sehingga Kota Semarang dapat mejadi Kota Layak Anak

“Pemerintah Kota Semarang ingin anak-anak tumbuh dengan gembira, sehat, cerdas, berani, dan penuh semangat. Kita telah dinilai sebagai Kota yang layak anak oleh Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bahkan masuk kategori utama” ungkap Agustina saat menyampaikan sambutan pada acara puncak HAN ke-41 tingkat Kota Semarang.

Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR), PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang turut berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Semarang melalui kegiatan-kegiatan seperti edukasi anti kekerasan dan bullying terhadap anak, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan perbaikan gizi pada anak dan balita stunting melalui pemberian makanan tambahan (PMT), serta kegiatan positif lainnya yang dapat memberikan dampak signifikan bagi tumbuh kembang anak.

Integrated Terminal Manager Semarang, Yudha Widjayanto menjelaskan kontribusi yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang merupakan bentuk komitmen dalam mendukung Kota Semarang untuk menjadi Kota Layak Anak dimana setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Walikota Semarang atas penghargaan yang diberikan kepada kami, Pertamina Patra Niaga IT Semarang akan terus berkontribusi melalui program CSR agar anak-anak di Kota Semarang mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera untuk kemajuan masa depan bangsa” ujar Yudha.

Dalam kesempatan terpisah, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan mengatakan, Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen untuk kontribusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). CSR Integrated Terminal Semarang Pertamina Patra Niaga sebagai wujud dukungan kami terhadap SDGs 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera dan SDGs 4 yaitu Pendidikan Berkualitas.

“Melalui program CSR pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Semarang, kami terus berkomitmen untuk mewujudkan CSR yang sejalan dengan SDGs. Kami berterima kasih kepada Walikota Semarang yang sudah memberikan penghargaan ini sehingga kami bisa berkontribusi untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak,” tutup Taufiq.