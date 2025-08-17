Bank Jateng Dukung Peluncuran Aplikasi Lapor Bupati Tegal 4.0

Bank Jateng mendukung aplikasi Lapor Bupati Tegal 4.0 untuk memudahkan warga menyampaikan laporan ke pemerintah dan instansi terkait.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng turut mendukung inovasi Pemerintah Kabupaten Tegal yang meluncurkan aplikasi Lapor Bupati Tegal 4.0. Aplikasi ini memungkinkan warga untuk menyampaikan aduan, kritik, saran, dan laporan langsung kepada Bupati, perangkat daerah, BUMD, serta instansi terkait.

Dalam perkembangannya, aplikasi Lapor Bupati Tegal 4.0 dilengkapi dengan berbagai fitur baru yang menghubungkan pengguna dengan sejumlah instansi seperti Polres Tegal, PLN, BPJS Kesehatan, hingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Setiyo Aji, Pemimpin Bank Jateng Cabang Slawi, mengatakan bahwa Bank Jateng mendukung hadirnya aplikasi tersebut karena mendorong digitalisasi layanan pemerintahan. Melalui aplikasi tersebut, Bank Jateng dapat memfasilitasi transaksi keuangan nontunai yang dapat diakses melalui QRIS.

"Sebagai bank yang memiliki komitmen untuk mendorong digitalisasi di Jawa Tengah, kami sangat mendukung peluncuran aplikasi Lapor Bupati Tegal 4.0. Inovasi ini merupakan langkah maju dalam mempermudah warga dalam menyampaikan laporan dan masukan yang langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujar Aji dalam siaran pers, Minggu (17/8/2025).

Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyampaikan pentingnya aplikasi ini sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. Pembaruan aplikasi ini termasuk integrasi dengan nomor telepon pelapor dan bukti foto, untuk memastikan laporan yang diterima valid dan akurat.

Melalui aplikasi ini, warga juga dapat merasakan manfaat dari koneksi langsung ke berbagai instansi pemerintah, sehingga aduan atau laporan dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan tepat sasaran.

"Kami mengingatkan kepada semua instansi terkait untuk selalu memberikan respons yang cepat terhadap setiap laporan yang masuk melalui aplikasi ini," ujar Ischak.