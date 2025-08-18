The Sunan Hotel Solo Anugerahkan Employee of the Semester kepada Arin Arfianti

The Sunan Hotel Solo menganugerahkan Arin Arfianti sebagai Employee of the Semester I/2025 karena dinilai memberikan layanan prima.

Bisnis.com, SEMARANG — The Sunan Hotel Solo menganugerahkan penghargaan Employee of the Semester periode Semester I/2025 kepada Arin Arfianti, Guest Relation Officer di Front Office Department. Arin bergabung di The Sunan Hotel sejak tahun 2022.

Penghargaan ini diserahkan oleh General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari pada momentum perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 yang berlangsung di Ballroom The Sunan Hotel Solo.

“Layanan prima lahir dari kepedulian detail dan ketulusan menyapa. Arin konsisten menjadi wajah keramahan The Sunan Hotel yakni cepat tanggap, empati dan mampu menjadi jembatan kebutuhan tamu lintas departemen,” ujar Retno Wulandari dalam siaran pers, Senin (18/8/2025).

Retno menambahkan, standar pelayanan Sunan Hotel Solo ditentukan oleh kebiasaan baik yang dilakukan berulang. Arin, sebagai penerima penghargaan karyawan terbaik, menunjukkan bahwa excellence adalah disiplin harian bukan kebetulan sesaat.

Penghargaan Employee of the Semester ditetapkan melalui kombinasi umpan balik tamu melalui guest comment card dan ulasan digital, penilaian atasan langsung berdasarkan tingkat kedisiplinan, ketepatan layanan, problem solving, serta rekomendasi lintas departemen yang meliputi aspek kolaborasi, teamwork, dan sikap membantu.

Dalam periode Semester 1/2025, Arin meraih skor kepuasan tinggi, respons cepat dalam menangani kebutuhan tamu, serta menjadi liaison efektif dengan tim Housekeeping, F&B, dan Engineering.

“Saya percaya setiap tamu punya cerita. Tugas saya memastikan mereka pulang dengan cerita yang bahagia,” ujar Arin, Guest Relation Officer.

Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian Upacara & Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Ballroom The Sunan Hotel Solo. Acara dihadiri oleh seluruh karyawan hotel dengan semangat nasionalisme yang dipadukan dengan budaya hospitality.