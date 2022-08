Meriahkan HUT RI, Hotel GranDhika Pemuda Semarang Tawarkan Promo Khusus

Bisnis.com, SEMARANG - Hotel GranDhika Pemuda Semarang sebagai salah satu hotel yang dikelola oleh Hotel GranDhika Indonesia di bawah PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) ikut memeriahkan hari kemerdekaan RI ke-77. Promo khusus itu bertajuk 'Indepence SALEbrate' yang berlaku bagi tamu yang menginap di bulan Agustus 2022.

Dengan promo khusus itu, tamu bisa menginap di kamar deluxe dengan harga Rp677.000 nett/kamar/malam. Caranya, tamu hanya perlu melakukan reservasi melalui laman www.grandhika-hotel.com dan menggunakan kode booking: MERDEKA77. Harga promo tersebut sudah termasuk sarapan untuk dua orang serta makan siang dan kopi yang dapat dinikmati di 82 Lounge.

Selain promo menginap, GranDhika Pemuda Semarang juga menawarkan promo makanan malam dengan tajuk 'Thematic Dinner' yang tersedia tiap sabtu malam pukul 18.00-21.00 WIB. Harga makan malam tersebut dibandrol di harga Rp120.000 nett/orang dimana tamu yang datang bisa menikmati aneka sajian all you can eat.

"Dengan adanya promo kamar dan food beverange bulan ini kami berharap tidak hanya tamu yang menginap saja yang bisa mendapatkan pengalaman terbaik di hotel kami. Namun tamu dari luar yang tidak menginap pun dapat merasakan nikmatnya makan malam di malam minggu ditemani alunan lagu dari terasccoustic di Kapolgha Restaurant yang ada di hotel kami," jelas Laudi Putri, Public Relations Hotel GranDhika Pemuda Semarang dalam siaran persnya.

Selain Kapolgha Restaurant, Hotel GranDhika Pemuda Semarang juga punya berbagai fasilitas untuk memanjakan tamunya. Misalnya saja fasilitas kolam renang, pusat kebugaran, hingga spa. Tamu juga bisa memilih salah satu dari empat tipe kamar yang tersedia. Dimana jumlah kamar yang ditawarkan mencapai 135 kamar.

