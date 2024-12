The Wujil Resort & Conventions Tawarkan Promo Flash Sale Akhir Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — The Wujil Resort & Conventions menghadirkan promo Flash Sale 12.12 dengan diskon hingga Rp500.000 untuk pemesanan paket menginap dalam program It's Holiday Time.

Flash Sale berlangsung pada 11-13 Desember 2024 pada pukul 16.00-20.00 WIB, dengan cara melakukan pemesanan langsung melalui situs resmi www.thewujilresort.com.

Pada periode libur akhir tahun ini, The Wujil juga menawarkan paket menginap dengan harga mulai Rp1,45 juta nett per kamar per malam. Paket ini sudah termasuk fasilitas menginap 1 malam di tipe kamar The Wujil Room, sarapan dan makan malam buffet all you can eat untuk 2 orang dewasa dan gratis untuk anak berusia kurang dari 5 tahun, welcome snack gelato, dan akses ke seluruh fasilitas The Wujil.

Khusus pada malam pergantian tahun, The Wujil menawarkan tema The Wujil Night Safari. Para tamu diajak untuk berjalan menyusuri area garden dan berinteraksi dengan berbagai satwa, menyaksikan pertunjukan fire dance, dan dilanjutkan dengan beragam hiburann di area ballroom.

Di ballroom, ditampilkan aksi teatrikal yang mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian bumi. Rangkaian acara ditutup dengan balon drop berisi berbagai doorprize menarik untuk para tamu. Paket ini ditawarkan dengan harga Rp2,25 juta per malam per kamar.

Seluruh tamu yang menginap mendapatkan akses gratis ke The Wujil Aqua Park, yakni sebuah wahana air dengan balon mengapung di atasnya. Tamu juga memiliki akses ke kolam renang keluarga yang mengandung air garam, yang dipercaya memberikan khasiat untuk kulit dan aman untuk anak bahkan bayi, kolam air panas atau whirlpool, sauna, gym, playgroud, dan kids club.

Di kids club, anak-anak berkesempatan mengikuti kegiatan terjadwal seperti story telling, art & craft, cooking class, dan bertemu dengan maskot Wujil Bear.

Wujil juga memberikan fasilitas eksklusif bagi para tamu yang menginap di kamar tipe Wujil Executive, Wujil Suite dan Presidential Suite. Para tamu yang menginap di tiga tipe kamar tersebut berhak mendapatkan gratis afternoon tea di Executive Lounge.

"Dengan fasilitas yang lengkap, The Wujil menawarkan berbagai aktivitas yang akan membuat semua anggota keluarga nyaman menghabiskan waktu, bahkan jika harus di hotel saja," ujar Ahmad Solela, General Manager The Wujil Resort & Conventions, Rabu (11/12/2024).

Lokasi The Wujil berada tidak jauh dari pintu exit tol Bawen dan Ungaran. Di sekitarnya terdapat sejumlah pilihan tempat wisata seperti Dusun Semilir, Cimory Dairy Land, Taman Bunga Celosia, Candi Gedong Songo, Museum Kereta Api Ambarawa, dan Saloka Theme Park.

Promo akhir tahun dapat dipesan melalui website atau WhatsApp 08112760660 atau telpon 024 765 10707