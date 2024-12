Rooms Inc Semarang Semarakkan Program Serenata Akhir Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Rooms Inc Semarang, sebagai bagian dari Artotel Group, memeriahkan agenda akhir tahun dengan meluncurkan program bertajuk Serenata Akhir Tahun yang menampilkan keanekaragaman budaya Indonesia pada periode dekade 80 an hingga 90 an.

Program ini terbagi menjadi tiga bagian yakni Wisata Lokal, Rasa Lokal, dan Swara Lokal.

Dalam promo Wisata Lokal, Rooms Inc Semarang yang berlokasi dekat dengan Lawang Sewu menghadirkan paket promo menginap pada malam tahun baru yang dipadukan dengan acara menyambut tahun baru Serenata Akhir Tahun. Dengan membayar Rp1,2 juta, para tamu berhak mendapatkan fasilitas menginap selama 1 malam, sarapan, makan siang dan makan malam untuk dua orang, serta akses gratis ke acara New Year Eve. Waktu check-in mulai pukul 17.00 dan check-out keesokan harinya pada jam yang sama.

Sementara itu, paket Rasa Lokal Rooms Inc Semarang menyajikan 55 menu makanan lokal dengan cita rasa khas Indonesia. Semua hidangan bisa dinikmati dengan harga Rp250.000 per orang.

Promo Swara Lokal akan diisi oleh penampilan Funky Road dan The Sidekicks yang akan memeriahkan suasana pergantian tahun. Para tamu dapat turut berkaraoke bersama dengan menikmati lagu-lagu nuansa tahun 1970-2000 an.

Melengkapi program Serenata Akhri Tahun, ada pula penawaran Artotel Goods Gaya Nusantara yang menghadirkan merchandise ekslusif hasil kolaborasi dengan senimal Mohammad Taufik atau yang dikenal dengan Emte. Beberapa item yang tersedia antara lain t-shits dan notebook. Tersedia diskon 15% untuk pembelian merchandise melalui aplikasi Artotel Wanderlust.

Kusnadi, General Manager Rooms Inc Semarang, berharap program tersebut dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi para tamu.

"Suasana yang kami ciptakan di acara ini sangat spesial, memberikan kesempatan bagi para tamu untuk merayakan momen pergantian tahun dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (10/12/2024).

Artotel Wanderlust merupakan program loyalty dari Artotel Group yang telah diluncurkan sejak 2022.