Rayakan Hari Pelanggan Nasional, Bank Jateng Bagikan Suvenir ke Nasabah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — Suparjo, nasabah Bank Jateng, disambut oleh Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Jateng Cabang Utama Endah Wahyuningsih saat bertransaksi pada Senin pagi, 5 September 2022. Ia menjadi salah satu nasabah yang beruntung mendapatkan pelayanan khusus untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh sehari sebelumnya.

Suparjo merupakan ASN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ia memiliki produk tabungan Bima dan tabungan Hiprada, dan berencana mengikuti program DPLK dari Bank Jateng. “Selama ini pelayanan Bank Jateng sangat memuaskan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (6/9/2022).

Nuning, sapaan akrab Endah Wahyuningsih, mengatakan bahwa peringatan Hari Pelanggan Nasional ditandai dengan pelayanan khusus yang diberikan kepada para nasabah yang bertransaksi. Ia secara khusus turun tangan sebagai customer service yang bertugas melayani nasabah. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyematkan pin bertuliskan CARE yang merupakan kepanjangan dari Customer Are Really Everything.

Di Bank Jateng Cabang Utama, ruangan banking hall dipercantik dengan berbagai macam ornamen hiasan dan para pegawainya mengenakan pakaian adat nasional. Selain itu Bank Jateng Cabang Utama juga menyediakan suvenir bagi 50 orang nasabah yang pertama hadir pada hari ini.

Selain kegiatan di kantor, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, Bank Jateng Cabang Utama juga mengunjungi beberapa nasabahnya antara lain PT Mohandas Oeloeng, BPKAD Provinsi Jawa Tengah, dan Yayasan Al Fikri.

“Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud terima kasih dan penghargaan kepada para nasabah setia Bank Jateng karena selama ini masih mempercayakan kebutuhan finansialnya kepada Bank Jateng,” ujarnya.

Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September menjadi momen bagi Bank Jateng untuk memberikan pelayanan yang berbeda kepada para nasabahnya. Peringatan Hari Pelanggan Nasional ini dilaksanakan serentak oleh seluruh Cabang maupun Cabang Pembantu yang tersebar di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jakarta pada Senin, 5 September 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bank jateng