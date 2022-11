Ekonomi Jateng Tumbuh 5,28 Persen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,28 persen tahunan/year on year (yoy) pada kuartal III (Juli, Agustus, September) tahun ini.

Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jateng berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kuartal III 2022 atas dasar harga berlaku Rp396.643,77 miliar dan atas dasar harga konstan Rp264.862,50 miliar.

Ia menyebut pertumbuhan ini cukup baik, meskipun belum memenuhi target pertumbuhan yang direncanakan hingga tujuh persen, guna mengurangi pengangguran, kemiskinan secara signifikan.

Baca Juga : Rupiah Kembali Dibuka Menguat terhadap Dolar AS, Terdorong Pertumbuhan Ekonomi

"Terlihat pada 5,28 persen (yoy) cukup baik dibandingkan pada triwulan 3 2021 yang 2,73 persen. Kalau dibandingkan dengan triwulan II 2022 pertumbuhan kita cukup tinggi yakni 5,66 persen," ujarnya melalui siaran pers, Selasa (8/11/2022).

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang tumbuh sebesar 98,53 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 17,05 persen.

Adapun, pertumbuhan ekonomi Jateng tumbuh 1,32 persen dibanding kuartal 2 2022 (Q to Q). Sementara secara kumulatif (C to C) pada kuartal 3 2022 ekonomi Jateng tumbuh 5,36 persen. (k28)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Pertumbuhan Ekonomi jateng