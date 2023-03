Noormans Hotel Semarang Tawarkan Sajian Ramadan Berkah dan Murah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Noormans Hotel Semarang, hotel bintang tiga yang berlokasi di kawasan Semarang bagian atas, ikut memeriahkan bulan suci Ramadan dengan promo spesial bertajuk 'Sajadah' atau 'Sajian Ramadan Berkah dan Murah'.

"Sebagai alternatif berbuka puasa bersama keluarga, teman, atau rekan kerja," jelas General Manager Noormans Hotel Semarang, Muhammad Noor Cholis, dikutip Kamis (16/3/2023).



Melalui promo tersebut, masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya yang ingin berbuka puasa di luar rumah bisa menikmati aneka sajian dari De Jawis Resto Noormans Hotel. Dengan konsep All You Can Eat, paket 'Sajadah' bisa dinikmati dengan harga Rp100.000 nett/pax.



"Anda bisa menikmati berbagai menu mulai dari takjil, hidangan pembuka, hidangan utama, maupun hidangan penutup yang akan dirotasi setiap harinya oleh tim dari De Jawis Resto Noormans Hotel," jelas Noor dalam acara peluncuran promo 'Sajadah'.



Andreas Herlambang, Chef Executive Noormans Hotel Semarang, menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan nanti pihaknya bakal menyiapkan ragam sajian kuliner yang tengah populer di masyarakat. Misalnya saja Korean Street Food, Ayam Canton, juga Western Pasta dengan aneka varian saus. "Untuk menu buffet juga akan kami sisipi hidangan Western dan juga Chinese," jelasnya.



Selain promo Ramadan, Noormans Hotel Semarang juga telah menyiapkan paket menu lebaran berupa lontong atau ketupat opor. Tentunya, hidangan itu disajikan komplet dengan aneka pelengkap seperti sambal goreng hati juga rendang daging untuk porsi 10 orang. Paket lebaran itu ditawarkan dengan harga Rp650.000, lengkap dengan layanan pengiriman gratis untuk jarak 600 m dari hotel.



Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut bisa dilakukan melalui nomor telepon (024)-8601-0999. Aneka promo terbaru dari Noormans Hotel Semarang juga dapat dilihat melalui akun media sosial Twitter @NormansSmg, Instagram @noormanshotel, Facebook Page di NoormansHotelSmg, juga kanal Youtube Noormans Hotel.

