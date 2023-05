Bank Jateng Raih Penghargaan Infobank Top BUMD 2023

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menerima penghargaan Golden Award dari Infobank dengan predikat excellent untuk kategori Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset Rp50 triliun sampai dengan di bawah Rp100 triliun dalam ajang Infobank Top BUMD 2023.

Penyerahan penghargaan di ajang Infobank Top BUMD 2023 diselenggarakan di di Hotel Royal Ambarukkmo, Yogyakarta, pada Kamis (11/5/2023) yang lalu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X; Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji; Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana; Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae; Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno, dan sejumlah pimpinan BPD dari seluruh Indonesia.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan rating BUMD keuangan yang telah dilakukan oleh Biro Riset Infobank (birI) dengan mengacu pada kinerja keuangan tahun September 2021- September 2022.

Per September 2022, Bank Jateng mencatatkan laba sebesar Rp 1,22 triliun. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan kredit yang disalurkan Bank Jateng sebesar 3,66% dibandingkan dengan bulan September 2021 atau menjadi Rp 51,66 triliun.

Kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di Bank Jateng juga meningkat. Total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Jateng tumbuh 8,82% menjadi Rp67,09 triliun pada September 2022. Dari jumlah tersebut, 55,73% berupa dana murah. Sedangkan total aset Bank Jateng tumbuh 10,40% menjadi Rp84,79 triliun dibandingkan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya.

Direktur Utama Bank Jateng yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Supriyatno, mengungkapkan bahwa keberhasilan Bank Jateng mencetak kinerja yang baik disebabkan oleh sejumlah faktor. Antara lain tata kelola perusahaan yang baik dan dukungan penuh dari para pemegang saham.

“Selama ini Bank Jateng dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan profesional. Dalam menjalankan operasional Bank Jateng, kami betul-betul didukung oleh pemegang saham,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (14/5/2023).

Dalam acara yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pemegang saham pengendali juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best Governor 2023 bidang Leading Sustainability, GCG and Innovation for BPD.

“Penghargaan ini kami berikan kepada kepala daerah, yang mendorong keberlangsungan serta transformasi bank daerah di Indonesia. Tidak semua kepala daerah mendapatkan penghargaan ini, kami pilih dengan riset dan melibatkan tim independen,” kata CEO Infobank, Eko Supriyanto.

Menurutnya, penghargaan untuk Ganjar diberikan karena dianggap mampu memajukan Bank Jateng dengan baik. Di tangan Ganjar, Bank Jateng mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan Good Corporate Governance (GCG) di bank pelat merah itu.

“Saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Tentu ini hasil kerja keras kawan-kawan, bagaimana Good Corporate Governance bisa diwujudkan, dan bagaimana inovasi kreasi juga dilakukan sehingga BPD bisa makin manfaat buat rakyat,” kata Ganjar.

