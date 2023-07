PO Hotel Semarang Hadirkan Beragam Pilihan Kuliner untuk Lengkapi Momen Staycation

Bisnis.com, SEMARANG — PO Hotel Semarang menawarkan beragam promo kuliner yang dapat dinikmati para tamu saat menginap ataupun berlibur (staycation) di hotel.

Aji Budi Saputro, Group Marketing Communication Manager Pollux Hotel Group, mengatakan bahwa tersedia sejumlah pilihan kuliner yang dapat dinikmati selama berada di dalam hotel, tanpa perlu ke luar area hotel bintang lima tersebut.

“Kami menyadari bahwa saat ini para traveler membutuhkan tempat staycation yang lengkap sehingga tidak repot untuk berpindah tempat atau keluar dari hotel. Melihat hal itu, PO Hotel Semarang menawarkan berbagai paket selama Anda menginap,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (15/7/2023).

Setelah check-in, para tamu dapat merasakan pengalamanUnwind & Relax di Connextion Lounge yang tersedia pada pukul 14.00 sampai 18.00. Di sini, ada banyak pilihan kue dan pizza, juga sejumlah varian kopi, teh, soft drink, dan beer.

Bagi para tamu yang ingin langsung menikmati hidangan Chinese food, tersedia pilihan promo ‘Suki Time’ di Crystal Palace, Chinese Restaurant PO Hotel Semarang.

Para tamu juga dapat mencicipi hidangan signature PO Hotel Semarang seperti Seafood Curry with Sticky Rice dan Soto Iga.

“Kelezatan hidangan laut segar dengan bumbu tradisional kari khas Indonesia serta iga sapi yang dimasak dengan bumbu kuning kelapa dari chef kami siap untuk memperkaya rasa kuliner Anda,” tambah Aji.

Di luar itu semua, PO Hotel Semarang juga menyediakan layanan menu takeaway seperti Bowl on The Go serta Delightful Indian Tiffin. Dua menu tersebut ditawarkan dengan harga Rp50.000 per porsi.

