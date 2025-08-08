Bisnis Indonesia Premium
Sambut Kemerdekaan RI, Ada Diskon Hingga 70% di Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo

Seluruh promo tersebut berlaku khusus untuk dine-in secara langsung di restoran.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 13:40
Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo menghadirkan promo spesial bulan kemerdekaan. /Foto: Istimewa
Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo menghadirkan promo spesial bulan kemerdekaan. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo menghadirkan promo spesial bulan kemerdekaan. Beragam paket promo bertajuk “Pesta Merdeka” tersedia sepanjang bulan Agustus 2025.

Dalam paket promo Saturday Special Discount, tersedia diskon hingga 70% untuk masakan ayam, nasi goreng, sup dan sayuran, serta diskon 50% untuk menu sapi, masakan bebek, cumi dan ikan. Promo tersebut berlaku setiap hari Sabtu di sepanjang Agustus 2025.

Kemudian, tepat pada 17 Agustus 2025, para pengunjung Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo dapat menikmati  diskon 70% untuk menu spesial seperti sapi, bebek, cumi, ikan, dan diskon 25% untuk seluruh minuman nonalkohol.

Khusus bagi para penggemar Bebek Peking, ada promo Peking Imperial Delight yang hadir setiap hari Rabu sepanjang bulan Agustus 2025. Promo ini berupa diskon 20% untuk setiap pembelian menu Bebek Peking utuh.

Seluruh promo tersebut berlaku khusus untuk dine-in secara langsung di restoran. Syarat lainnya, diskon hanya berlaku dengan transaksi pembelian minimal Rp200.000 dan tidak dapat digabungkan dengan promo lain.

“Promo diskon hingga  70% ini selain untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus menjadi sarana memperkenalkan menu-menu baru Imperial Taste The Sunan Hotel Solo,” ujar General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari, Jumat (8/8/2025).

Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui  WhatsApp pada nomor 0811 267 778.

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

