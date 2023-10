Mobil LCGC Masih Diminati Warga Jateng

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Mobil Low Cost Green Car (LCGC) menyumbang angka penjualan terbesar PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di Jawa Tengah. "Produk best seller untuk market Jawa Tengah adalah LCGC yaitu Sigra dan Ayla," ucap Andrianto Saudin, Kepala Wilayah Jawa Tengah PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation, pada Senin (17/10/2023).

Catatan tersebut sejalan dengan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang mencatat peningkatan penjualan Daihatsu Ayla dan Sigra secara nasional pada periode Januari-Agustus 2023. Dalam data tersebut, penjualan dua seri LCGC Daihatsu itu sudah mencapai 58.929 unit atau tumbuh 36,07% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Melihat [kinerja] sembilan bulan yang cukup baik, rasanya tiga bulan ke depan juga lebih baik," kata Andrianto dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang. Optimisme tersebut juga dibawa Daihatsu dalam acara Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) Semarang yang bakal digelar pada 18-22 Oktober 2023 mendatang.

"Keikutsertaan Daihatsu pada pameran GIIAS 2023 di Semarang merupakan partisipasi kami terhadap rangkaian pameran otomotif. Sekaligus ingin berkontribusi terhadap pasar otomotif nasional. Kami dengan senang hati siap melayani pengunjung yang datang dan membeli mobil Daihatsu," ucap Rudy Ardiman yang mewakili manajemen ADM.

Dalam ajang tersebut, Daihatsu bakal membawa satu unit display New Ayla Sport, Xenia R CVT ADS, serta New Terios R AT Custom. Agen Pemegang Merek (APM) tersebut juga bakal menyediakan unit test drive yang bisa dijajal pengunjung GIIAS Semarang.

Rudy menyebut, khusus untuk GIIAS Semarang, Daihatsu fokus untuk memamerkan unit mobil penumpang ke masyarakat Jawa Tengah. Untuk konsumen komersil, Daihatsu punya strategi lain. "Kami langsung datang ke kantong potential market yang ada di masyarakat. Seperti yang ada di pasar, tempat usaha, yang membutuhkan unit [kendaraan komersil] ini," jelasnya.

Tri Mulyono, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu sales Operation, menyampaikan bahwa GIIAS Semarang menjadi agenda bersama para APM di Tanah Air buat memamerkan produk-produk teranyarnya. "Sehingga dengan satu kali datang masyarakat bisa melihat bagaimana brand, produknya, teknologi, dan modifikasi yang ditampilkan," tambahnya.

Lebih lanjut, Tri berharap keberadaan Daihatsu dalam GIIAS Semarang dapat meningkatkan brand awareness APM tersebut di wilayah Jawa Tengah. "Ini jadi potensi buat Daihatsu untuk berkontribusi positif pada pasar otomotif yang berkembang di Jawa Tengah," jelasnya.

