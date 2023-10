Nasmoco Pamerkan Toyota Alphard Teranyar di GIIAS Semarang 2023

Selain All New Alphard HEV, Nasmoco juga memboyong mobil konsep Rangga ke Jawa Tengah.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Nasmoco Group memamerkan All New Alphard HEV dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2023.

Benny Redjo Setyono, Presiden Direktur Nasmoco Group bersama jajaran direksi lainnya memandu lift-off unit mobil tersebut pada Rabu (18/10/2023) di Marina Convention Center, Kota Semarang. All New Alphard HEV menjadi salah satu unit kendaraan hybrid besutan Toyota yang diperkenalkan oleh Nasmoco Group.

Benny menyebut line-up tersebut memadukan dua konsep yaitu performa dan kenyamanan."Ini versi baru Alphard dan ini sangat menonjolkan efisiensi," kata Benny.

Opsi Hybrid Electric Vehicle (HEV) sendiri disematkan pada Alphard sebagai komitmen Toyota untuk ambil bagian dari langkah penyediaan carbon-neutral mobility. Selain All New Alphard HEV, Nasmoco juga memperkenalkan All New Yaris Cross yang pertama kali diperkenalkan ke publik pada Mei 2023 lalu. Mobil 5-seater itu juga membawa opsi HEV untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang beragam.

Dalam gelaran GIIAS Semarang 2023, Nasmoco juga membawa tiga unit mobil lain yaitu All New GR 86 buat penikmat mobil sport, Agya GR, juga kendaraan konsep Toyota yaitu Rangga Concept.

"Rangga kami di depan, itu [mobil] konsep kami yang terbaru tapi target kami semua unit yang dipamerkan bisa terjual dengan baik," ucap Direktur Pemasaran Nasmoco Group, Hartono Dinata saat ditemui wartawan.

Hartono menambahkan, dalam gelaran GIIAS Semarang 2023, Nasmoco Group menargetkan penjualan sebanyak 250 unit kendaraan. Angka tersebut lebih tinggi dibanding penjualan dalam GIIAS Semarang 2022 lalu yang berkisar di 200-an unit.

Sebagai informasi, Nasmoco Group menempati booth terluas dalam gelaran GIIAS Semarang 2023. Mengusung konsep "Nasmoco World", diler resmi Toyota wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tersebut melengkapi booth pameran dengan aneka layanan dan kegiatan.

"Di booth selain pameran juga bisa transaksi langsung. Ada instant approval dari lembaga pembiayaan yang bekerja sama. Juga sudah mulai masuk program promosi akhir tahun yang menawarkan banyak benefit seperti promo undian beli mobil dapat mobil, lucky dip, dan diskon, hadiah langsung, dan hadiah undian trip ke Eropa dan Asia," ujar Herybertus Budi, Marketing Division Head Nasmoco, dalam konferensi pers yang digelar pada pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News