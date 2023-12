Semangat Menuju Tahun Baru, PT Kota Satu Properti Tbk Laporkan Kinerja Positif

Smallest Font Largest Font

Bisnis.co, Semarang - PT Kota Satu Properti Tbk mengadakan Rapat Kerja tahunan pada hari Senin, 27 November 2023 di Sphere Room lantai 8, Allstay Hotel Semarang, sebagai langkah penting dalam merumuskan rencana perusahaan untuk tahun yang akan datang. Acara tersebut dihadiri oleh UBO, Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Head of Departement dari seluruh unit bisnis perusahaan.



Rapat tahunan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi kinerja perusahaan sepanjang tahun 2023, tetapi juga menjadi panggung untuk mengumumkan tema kunci yang akan memandu langkah-langkah perusahaan di tahun berikutnya untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis. Rapat kerja yang menjadi tradisi ini memiliki fokus utama dengan mencakup perencanaan anggaran, proses bisnis internal, dan eksekusi program. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan elemen-elemen beragam perusahaan menuju visi bersama.



Dengan mengangkat tema “Fast & Focus” yang terinspirasi dari film Fast & Furious 7, tentu memiliki makna yang sangat mendalam, di mana konsep “Fast” diarahkan pada percepatan pelaksanaan program-program guna hasil yang optimal baik yang sudah berlangsung maupun perencanaan yang akan berjalan di tahun 2024. Sementara itu, konsep “Focus” mengindikasikan perhatian penuh terhadap perancangan program-program baru yang akan dibangun pada tahun yang akan datang dengan dedikasi penuh.



Direktur Utama PT Kota Satu Properti Tbk, Momog Irnawan menyatakan, “Tema ‘Fast & Focus’ adalah wujud dari semangat kami untuk terus berkembang dan beradaptasi, sambil memberikan kualitas terbaik kepada pemangku kepentingan kami.” Selain itu, pada tema yang diambil ini, beliau juga menekankan perlunya seimbang antara kecepatan dengan fokus untuk mencapai target.



“Sekarang bukan lagi tentang yang kuat memangsa yang lemah, tapi yang cepat memangsa yang lambat”. UBO PT Kota Satu Properti Tbk, Bapak Kristian, menambahkan.



Pendekatan strategis ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, menegaskan komitmen terhadap inovasi, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Tema “Fast & Focus” akan membimbing seluruh tim perusahaan dalam mencapai pencapaian terbaik, sekaligus memastikan fokus pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan di industri properti.



Tema “Fast & Focus” tersebut menjadi acuan dari program kerja tahun 2024 dengan melihat program kerja sebelumnya. Pada periode penutupan Year To Date (YTD) September 2023 atau Quartal 3, PT Kota Satu Properti Tbk berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Pendapatan perseroan berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan 2,1% dimana pendapatan Year To Date (YTD) September 2022 sebesar 18 Miliar dan meningkat menjadi 18,4 Miliar pada Year To Date (YTD) September 2023 serta Perseroan memprediksi akan menutup tahun 2023 dengan estimasi pendapatan yang akan dicapai sebesar 38 Miliar.

Pencapaian ini mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan positif dalam bisnis perusahaan. Seiring dengan kenaikan pendapatan, Perseroan dapat mencatatkan penurunan biaya (efisiensi) pada beban pokok pendapatan sebesar 17,1% dimana total beban pokok pendapatan YTD September 2022 adalah 12,5 Miliar dan pada Year To Date (YTD) September 2023 turun menjadi 10,3 Miliar. Hal ini mencerminkan upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan hasil keuangan.



Peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian memberikan dorongan positif bagi perusahaan untuk terus fokus pada implementasi tema “Fast & Focus”, yang menekankan pada percepatan pelaksanaan program dan fokus pada perancangan program-program baru untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.



Dengan pencapaian yang memuaskan dan semangat baru yang diperoleh dari rapat kerja, PT Kota Satu Properti Tbk siap menghadapi tantangan bisnis yang lebih kompleks dan memastikan perusahaan tetap menjadi pionir dalam industri properti di Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus berkembang, beradaptasi, dan memberikan kualitas terbaik kepada pemangku kepentingan.

