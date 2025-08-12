PT Kota Satu Properti Tbk dan Salesbrity Academy Gelar Pelatihan Sales

Bisnis.com, SEMARANG - PT Kota Satu Properti Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan manajemen perhotelan, dengan unit usaha meliputi Amaya Home Resort, Allstay Hotel Semarang, dan Allstay Ecotel Yogyakarta. Berdiri sejak 3 Oktober 2012, perusahaan ini terus berkembang dengan menghadirkan proyek hunian dan layanan perhotelan yang selalu mengedepankan kualitas serta inovasi.

PT Kota Satu Properti Tbk juga kembali menunjukkan komitmennya dalam persaingan di pasar properti 2025. Bukan hanya menghadirkan produk dan layanan berkualitas, tapi juga turut mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang penjualan, melalui gelaran pelatihan bertajuk “More Sales Magically” yang dilaksanakan di Sphere Meeting Room, Allstay Hotel Semarang, dengan menghadirkan Salesbrity Academy Indonesia sebagai pemateri utama.

Acara ini diikuti oleh seluruh tim Sales unit Amaya Home Resort dan dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan pemasaran, komunikasi, dan negosiasi yang relevan dengan dinamika dan perkembangan pasar properti saat ini. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan sambutan dari Direktur Utama PT Kota Satu Properti Tbk, Momog Irnawan yang turut hadir di dalam pelatihan ini, beliau menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan bagi tenaga penjual.

“Penjualan bukan sekadar transaksi, tetapi seni membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dengan pelatihan ini, kami berharap para sales Amaya Home Resort mampu menghadirkan pengalaman membeli properti yang berkesan, personal, dan produktif,” ujarnya.

Memasuki sesi utama, tim dari Salesbrity Academy Indonesia membawakan materi tentang Strategic Selling, teknik membangun Personal Branding, serta teknik melayani penjualan dengan berbagai tipe klien. Materi disampaikan secara interaktif melalui kombinasi presentasi, studi kasus, dan diskusi kelompok. Selain itu, peserta juga diajak untuk mengikuti Role Play untuk mengasah keterampilan negosiasi serta Objection Handling. Sesi ini menjadi salah satu bagian paling menarik karena peserta berkesempatan menghadapi skenario penjualan yang dibuat sedekat mungkin dengan situasi lapangan.

Di sela-sela acara berlangsung, pemateri menyelipkan Motivational Session guna untuk menggarisbawahi pentingnya mindset positif dan konsistensi dalam mencapai target, serta kisah-kisah sukses dari klien lain maupun praktisi properti berpengalaman turut dibagikan sebagai inspirasi. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis, dimana para peserta diajak untuk aktif dalam menyampaikan tantangan yang mereka hadapi selama di lapangan dan mendapatkan masukan langsung dari pemateri.

PT Kota Satu Properti Tbk menegaskan bahwa pelatihan semacam ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan tim penjualan memiliki kemampuan adaptif di tengah persaingan pasar properti yang dinamis. Melalui bekal strategi dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan penjualan inovatif bertajuk “More Sales Magically”, para sales Amaya Home Resort diharapkan mampu mengoptimalkan potensi penjualan sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk membangun tim yang unggul, berintegritas, dan siap menjawab tantangan industri, sehingga PT Kota Satu Properti Tbk semakin mengukuhkan posisinya sebagai pengembang properti yang terpercaya di bidangnya.