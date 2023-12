Louis Kienne Pandanaran Luncurkan Promo Nataru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Louis Kienne Pandanaran, hotel bintang empat yang berlokasi di Jalan Pandanaran No.18 Kota Semarang, telah menyiapkan dua promo khusus Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Promo tersebut dihadirkan untuk para tamu yang berencana menginap ataupun sekedar menikmati makan malam bersama sanak keluarga tercinta.

Pada pengujung tahun 2023 ini, Louis Kienne Pandanaran mengeluarkan dua promo sekaligus yaitu paket promo natal bertajuk "Christmas Buffet Lunch" serta "New Year Eve Buffet Dinner".

"Kami berharap para tamu dapat merayakan Natal tahun ini dan malam Tahun Baru dengan suka cita bersama keluarga atau orang tercinta di Louis Kienne Hotel Pandanaran," tulis manajemen hotel dalam siaran persnya, Kamis (21/12/2023).

Paket promo Christmas Buffet Lunch dibandrol dengan harga Rp158.000 nett per orang sementara New Year Eve Buffet Dinner dipatok di Rp198.000 nett per orang. Dengan harga tersebut, pengunjung bisa menikmati berbagai menu kuliner lengkap dari appetizer, soup, main course, hingga dessert dan aneka stall atau gerai kuliner khas yang sudah disiapkan.

"Selain itu, khusus untuk New Year Eve Buffet Dinner, Anda dapat menikmati secara gratis akses ke rooftop lantai 24 untuk mengabadikan momen Anda bersama keluarga dan teman sembari menikmati pemandangan Kota Semarang pada malam tahun baru," jelas manajemen Louis Kienne Pandanaran.

Untuk informasi lebih lanjut serta reservasi bisa dilakukan dengan menghubungi nomor telepon 024-8645-3888 atau melalui akun media sosial Instagram di @lkpandanaran atau Facebook Pandanaran.

