The Sunan Hotel Solo Rayakan Natal di Panti Asuhan Beth-Shan

Bisnis.com, SEMARANG - The Sunan Hotel Solo menggelar perayaan Natal di Panti Asuhan Beth-Shan pada Jumat (19/1/2024) pekan lalu. Agenda tersebut menjadi wujud komitmen hotel dalam berkontribusi pada masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.

"Kami percaya bahwa Natal adalah waktu untuk berbagai kasih dan kebahagiaan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan momen yang tak terlupakan bagi adik-adik di Panti Asuhan Beth-Shan serta menunjukkan komitmen kami sebagai bagian dari komunitas Solo," jelas Retno Wulandari, General Manager The Sunan Hotel Solo, dikutip Senin (22/1/2024).

Retno menyampaikan, kegiatan tersebut dihadiri oleh karyawan Nasrani dari The Sunan Hotel Solo yang tergabung dalam komunitas "Insan Nasrani Sunan". Bersama anak-anak serta pengurus Panti Asuhan Beth-Shan, karyawan The Sunan Hotel Solo itu mengikuti serangkaian acara dengan penuh kehangatan dan kegembiraan.

"Acara dimulai pukul 13.00 WIB dan diisi dengan berbagai aktivitas berupa pembagian hadiah dan bingkisan Natal kepada anak-anak panti asuhan dan tampilan paduan suara dari Panti Asuhan Beth-Shan dan makan siang bersama," jelas Retno dalam siaran pers.

Sebelumnya, The Sunan Hotel Solo juga sempat berbagi kepedulian bersama Panti Asuhan Rumah Lentera yang berlokasi di Jebres, Kota Surakarta. Panti asuhan itu merawat anak-anak dengan HIV/AIDS yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) The Sunan Hotel Solo ke-16 yang jatuh pada 25 November 2023.The Sunan Hotel Solo sendiri telah mengantongi berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada 2023 silam misalnya, hotel tersebut menerima penghargaan "Travelers' Choice Award 2023" dari Tripadvisor, sebuah perusahaan perjalanan daring terkemuka. Penghargaan itu jadi penghargaan ketiga yang diterima The Sunan Hotel Solo dari TripAdvisor. Dimana pada 2018 dan 2019 silam, hotel tersebut mengantongi penghargaan "Hall of Fame" dan "Certificate of Excelence" selama lima tahun berturut-turut.

