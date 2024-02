Rooms Inc Hotel Semarang Perkenalkan Program Japanese Night

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Rooms Inc Hotel Semarang memperkenalkan program anyar untuk pecinta kuliner di Kota Lumpia pada Februari 2024 ini.

Program bertajuk "Japanese Night" bakal digelar rutin tiap Jumat dan Sabtu sepanjang Februari 2024 ini.Melalui program Japanese Night, para tamu bisa menikmati aneka hidangan otentik khas Jepang hanya dengan Rp99.000 per orang.

"Bisa makan sepuasnya atau all you can eat," jelas Kusnadi, General Manager Rooms Inc Hotel Semarang pada Rabu (7/2/2024).

Kusnadi menyampaikan, program Japanese Night tersebut bakal menyajikan berbagai menu seperti Sushi, Sashimi, Ramen, Tempura, juga hidangan khas Jepang lainnya. Para tamu juga bisa menikmati suasana menyantap hidangan di Meet n Eat Resto & Space Bar yang elegan dan berkelas.

"Kami sangat senang dapat menghadirkan acara spesial Japanese Night bagi para penggemar kuliner Jepang di Semarang. Kami berkomitmen untuk menyediakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para tamu kami dengan harga yang terjangkau," jelas Kusnadi.

Untuk informasi dan pemesanan terkait promo dapat menghubungi nomor telepon (024) 8600 1200 atau melalui Whatsapp di 0888 0860 1200. Kegiatan promosi lainnya juga dapat dilihat di halaman resmi media sosial Rooms Inc yaitu Instagram di @roomsinc.semarang dan @meetneat.semarang , juga Facebook Fanpage di Rooms Inc Hotel.

