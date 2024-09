Bank Jateng Raih Penghargaan 7 Most Popular Brand of The Year 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng meraih penghargaan sebagai merek paling populer dalam kategori industri keuangan perbankan daerah. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Jawa Pos 7 Most Popular Brand of The Year 2024.

Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bukti nyata bahwa Bank Jateng telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat Jawa Tengah.

“Kepercayaan ini akan terus kami jaga dan tingkatkan melalui inovasi produk dan layanan yang lebih baik. Dengan terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik, kami yakin Bank Jateng dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam memajukan perekonomian daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (10/9/2024).

Jawa Pos 7 Most Popular Brand of The Year 2024 merupakan penganugerahan bagi 7 brand terpopuler dalam 60 kategori sektor. Survei dan peratingan dilakukan oleh Jawa Pos bersama Infovesta, salah satu perusahaan riset dan pengolahan data bonafid di Indonesia menggunakan metode multistage area random sampling yang dijalankan di 20 kota besar.

Survei melibatkan 19.000 responden berusia produktif yang mayoritas berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan lain-lain.

CEO Jawa Pos Media, Leak Kustiyo, menyampaikan bahwa penghargaan ini memiliki nilai eksklusivitas yang tinggi.

"Kami berharap penghargaan ini dapat memberikan semangat baru bagi penerima, serta memperkuat komitmen untuk terus menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perekonomian, Rizal Edwin Manansang, mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bukti bahwa brand-brand Indonesia mampu bersaing di kancah Internasional.