Grand Candi Hotel Semarang Tawarkan Promo Natal dan Tahun Baru

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Candi Hotel Semarang meluncurkan promo dan program akhir tahun untuk memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 dengan tema Samba La Bamba.

Untuk menyambut Natal, hotel bintang lima yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Semarang ini menawarkan promo bertema Season’s Greeting. Tersedia promo Christmas Brunch Package yang ditujukan kepada para tamu yang ingin merayakan Natal dengan menikmati hidangan khas Natal sepuasnya, seperti Pumpkin Soup, Lasagna, Bebek Panggang, Baked Salmon Encroute, beragam pastry dan beragam hidangan lainnya. Promo ini dapat dapat dijumpai pada 25-26 Desember 2024 dengan harga Rp250.000/Pax.

Hari Natal sangat lekat hubungannya dengan berbagi hadiah baik untuk teman ataupun kerabat. Grand Candi Hotel menghadirkan promo Hampers Package dapat menjadi opsi bagi masyarakat yang ingin membagikan bingkisan di hari Natal.

Hampers Package berisi 6 kue tart yaitu Lemon Tart, Chocolate Tart, Mango Cream Tart, Vanilla Mousse Tart, Fruit Tart & Strawberry Mousse Tart. Hampers ini dapat dibeli hanya dengan Rp500.000 nett sudah termasuk dengan boks eksklusif spesial Natal.

Sementara itu, untuk program tahun baru, Grand Candi Hotel Semarang akan menyelenggarakan acara pesta pergantian tahun 2025 bertema Latin bernama Samba La Bamba Party yang akan digelar di area Kafe Flamboyan dan Pool Side Grand Candi Hotel pada 31 Desember 2024.

Adrian Reynald, Public Relations Grand Candi Hotel Semarang, mengatakan bahwa perayaan pesta tahun baru kali ini menggunakan dua tempat di area hotel, yakni di Kafe Flamboyan dan pool side.

“Pool side akan kami dekorasi dengan menonjolkan suasana seperti sedang berada di pantai. Sesuai dengan tema yakni Samba La Bamba, beragam kuliner khas negara Latin juga akan dihadirkan, ditambah aneka hidangan Western dan masakan Nusantara yang dapat dinikmati sepuasnya atau all you can eat,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (6/12/2024).

Samba La Bamba Party juga menghadirkan hiburan menarik seperti pertunjukan full band live music performance dan akustik latin oleh band Seven Colors, photo booth, dance Tarrot Reader Bar Corner, Games Corner hingga undian berhadiah.

Hotel bintang 5 ini menawarkan dua pilihan paket untuk perayaan tahun baru, paket Samba La Bamba Party yang dibanderol dengan harga normal Rp 350.000 net/pax. Khusus untuk pembelian sebelum 15 Desember 2024 atau early bird, harga yang ditawarkan lebih hemat yakni Rp 300.000.

Tersedia paket dengan kamar mulai dari Rp,1.450.000 nett dengan fasilitas menginap satu malam, sarapan untuk dua orang, dan akses bebas ke acara malam tahun baru Samba La Bamba Party untuk dua orang. Kedua paket tersebut sudah dapat dipesan dari sekarang.

Pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat dilakukan melalui nomor 0851-7102-0198, website resmi www.grandcandihotel.com, atau akun media sosial Instagram @grandcandismg.