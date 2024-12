Sukses Gelar Rapat Kerja 2025, PT Kota Satu Properti Siap Bersaing

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - PT Kota Satu Properti Tbk. baru saja sukses menyelenggarakan Rapat Kerja 2025 dengan tema “Winning Formula”, yang terinspirasi dari film Ford vs Ferrari. Tema ini mencerminkan nilai-nilai kompetisi, keberanian, kerja tim, inovasi, dan tekad menghadapi tantangan demi meraih kemenangan, sejalan dengan semangat yang diusung oleh seluruh unit bisnis, yaitu Amaya Home Resort, Allstay Hotel Semarang, dan Allstay Ecotel Yogyakarta. Acara ini disambut antusias oleh seluruh bagian perusahaan, termasuk jajaran Direksi, karena menjadi momen penting untuk mengevaluasi pencapaian sepanjang tahun 2024/2025 sekaligus merumuskan langkah strategis menuju target ambisius yang optimis dalam persaingan bisnis di tahun depan.

“Ketika mesin mencapai 7000 rpm itu adalah momen di mana kita harus bertanya, ‘Siapa diri kita?’ Begitu juga dalam perusahaan ini. Untuk mencapai kecepatan penuh, kita membutuhkan tim yang unik, seperti ‘the mad man’ orang-orang yang berani melampaui batas, berpikir di luar kebiasaan, dan tidak takut gagal. Mereka inilah yang akan membawa inovasi dan menciptakan perbedaan,” ungkap Leo Agung Vito Wicaksana, selaku Direktur PT Kota Satu Properti Tbk dalam pembukaannya pada gelaran raker tersebut.

Ia menegaskan bahwa di balik setiap langkah besar, diperlukan keberanian untuk bertanya dan terus mengevaluasi diri, memastikan setiap anggota tim memiliki semangat dan karakter yang selaras dengan visi perusahaan.

Serangkaian Gelaran Rapat Kerja 2025 PT Kota Satu Properti Tbk. menghasilkan berbagai rencana strategis untuk memastikan pencapaian target yang lebih tinggi di tahun 2025 dengan semangat sinergitas dan konsep yang lebih kreatif. Salah satu fokus utama adalah inovasi dalam pengembangan proyek di Amaya Home Resort, di mana perusahaan akan terus mengupdate layanan sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen sesuai dengan kebutuhan dan tren yang selalu berkembang tiap tahunnya.

Tentunya PT Kota Satu Properti Tbk. memiliki inovasi terbaru dengan merilis penjualan lebih dari 10 konsep rumah terbaru guna menekan penjualan hunian yang mengedepankan nilai dan gaya hidup modern, bukan hanya sekadar rumah itu sendiri. Langkah ini diwujudkan melalui peluncuran tipe hunian terbaru, yaitu New Fontana dan New Foresta, yang dirancang dengan keunggulan khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga urban yang mendambakan ruang tinggal multifungsi dan estetis. Kedua tipe ini hadir dengan attic yang memberikan ruang tambahan serbaguna, serta inner courtyard yang memungkinkan penghuni menikmati area hijau pribadi di dalam rumah.

“New Fontana dan New Foresta adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan hunian yang tidak hanya fungsional tetapi juga memberikan pengalaman hidup yang lebih berkualitas,” ujar Nabella, Manager Sales Amaya Home Resort.

Lebih jauh, konsep ini mendukung kampanye ramah lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin menginginkan hunian yang sejalan dengan prinsip sustainability dan work-life balance. “Sebagai bagian dari Winning Formula, Amaya Home Resort ingin menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari hunian dengan konsep kehidupan yang lebih bermakna dan berkelanjutan,” tambah Retno Wulandari, Operational Manager, menegaskan visi Amaya ke depan.

Selanjutnya, PT Kota Satu Properti Tbk bersama Allstay Hotel Semarang tetap berkomitmen menjaga konsistensi performa dengan turut memperkenalkan program Ticket Size Boost, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai transaksi dengan menawarkan pelanggan kesempatan untuk membeli produk dan layanan tambahan selain kamar, seperti paket makanan, layanan spa, atau pengalaman eksklusif lainnya, untuk menciptakan pengalaman menginap yang lebih lengkap dan memuaskan. Di sisi lain, Allstay Ecotel Yogyakarta juga berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman autentik seputar nilai-nilai dari budaya dan pariwisata lokal dari Yogyakarta melalui Food and Beverage Campaignnya, yang menawarkan pilihan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan tetap mengusung tren lokal dan internasional, serta menambah daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman baru di Yogyakarta.

Sementara itu, pada unit Value Creation akan terus memaksimalkan potensinya melalui Jizoku Kodo yang merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berfokus pada persiapan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Jepang. Serta Patrakumara, yang menawarkan layanan perawatan taman yang berfokus pada menjaga keindahan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hijau. Patrakumara memastikan setiap taman tidak hanya menjadi ruang yang asri dan estetis, tetapi juga memberikan manfaat bagi keseimbangan ekosistem. Semua inisiatif yang ada ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam rapat kerja tersebut, PT Kota Satu Properti Tbk juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan transformasi digital sebagai langkah strategis di tahun 2025. Perusahaan akan meluncurkan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, sehingga menghasilkan tim yang lebih profesional dan inovatif. Di sisi lain, transformasi digital akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembaruan fasilitas dengan teknologi terkini dan ramah lingkungan, guna meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung proses bisnis, mulai dari perencanaan hingga pemasaran.

“Seperti dalam film Ford vs Ferrari, kemenangan tidak hanya tentang kecepatan, tetapi tentang keberanian untuk berinovasi, kekompakan tim dalam menghadapi tantangan, dan komitmen untuk terus memperbaiki diri,” ujar Direktur Utama PT Kota Satu Properti Tbk, Momog Irnawan. Beliau menekankan bahwa setiap unit bisnis-Amaya Home Resort, Allstay Hotel Semarang, dan Allstay Ecotel Yogyakarta adalah bagian dari mesin besar yang harus bekerja selaras untuk membawa perusahaan melampaui target.

"Rapat kerja ini adalah pitstop kita untuk menyusun strategi, memperbaiki apa yang kurang, dan melaju lebih kencang menuju kesuksesan yang lebih besar di tahun depan," pungkasnya penuh semangat.

Tema "Winning Formula" menjadi pengingat bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk terus bekerja keras, berinovasi, dan menjaga komitmen terhadap kualitas serta keberlanjutan. Dengan modal kesuksesan yang telah diperoleh, PT Kota Satu Properti Tbk. siap menghadapi 2025 dengan langkah penuh percaya diri, serta memastikan bahwa perusahaan akan terus tumbuh, berkembang, demi mencapai puncak kesuksesan yang lebih tinggi lagi kedepannya.