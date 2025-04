Pererat Silaturahmi Lewat Halal Bihalal di Allstay Hotel Semarang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Momen pasca-lebaran selalu menjadi waktu yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi, baik bersama keluarga, kerabat, maupun rekan kerja melalui Halal Bihalal. Kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan penuh makna yang sarat dengan nilai kebersamaan dan saling memaafkan di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam rangka menyambut kehangatan suasana tersebut, Allstay Hotel Semarang menghadirkan promo Halal Bihalal bagi masyarakat yang akan merayakannya dengan nuansa berbeda.

Terletak strategis di jantung kota Semarang, Allstay Hotel Semarang menjawab kebutuhan para pelancong bisnis maupun wisatawan dalam menyajikan pengalaman menginap yang menyenangkan sekaligus memiliki kemudahan akses dan fasilitas lengkap dalam satu tempat untuk menjangkau area pusat kota. Melalui keunggulan yang dikatakan diatas, menjadikannya sebagai pilihan ideal untuk menggelar acara semi-formal sepeti Halal Bihalal, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, maupun perusahaan. Memiliki ruang pertemuan yang modern, pelayanan profesional, serta berbagai sajian kuliner istimewa yang menggugah selera, tentunya turut memberikan nilai lebih bagi siapa saja yang ingin merayakan silaturahmi dengan nuansa yang lebih bermakna.

Pada kesempatan ini, Allstay Hotel Semarang menghadirkan promo spesial Halal Bihalal dalam bentuk All You Can Eat yang dirancang untuk memberikan kepuasan bagi para tamu dalam menikmati varian menu yang beragam dalam hangatnya suasana berkumpul. Nantinya, tamu akan dimanjakan dengan ragam hidangan spesial yang berbeda setiap harinya dengan turut menghadirkan cita rasa yang autentik, tentunya dapat seketika menggugah selera dan menambah kesan. Salah satu menu unggulan yang menjadi favorit para tamu adalah Bakso Sapi Tetelan, yang disajikan hangat dengan kuah gurih dan daging sapi pilihan yang lembut. Adapun harga promo yang ditawarkan sangat terjangkau, sebesar Rp149.000,- net per pax untuk tamu dewasa, sedangkan tamu anak dikenakan harga sebesar Rp129.000,- net per pax.

Berdasarkan harga tersebut, para tamu tidak hanya menikmati ragam hidangan yang menarik, tetapi juga dapat merasakan atmosfer Halal Bihalal yang hangat, serta terkesan elegan dengan didukung oleh pelayanan terbaik dari staf profesional dari Allstay Hotel Semarang.

“Kami ingin menghadirkan momen Halal Bihalal yang tidak hanya sekadar pertemuan biasa, tetapi juga menjadi pengalaman yang membekas di hati para tamu. Promo yang diusung melalui konsep All You Can Eat ini, ditujukan bagi setiap tamu agar dapat menikmati suasana penuh keakraban sambil menikmati berbagai varian rasa dari hidangan yang kami sajikan dengan sepenuh hati,” ungkap Shodik Purwanta selaku General Manager Allstay Hotel Semarang.

Paket halal bihalal ini tersedia sepanjang bulan Syawal dan terbuka untuk umum dengan kapasitas mulai dari kelompok kecil hingga acara skala besar. Melalui konsep modern dan kehangatan budaya lokal yang diusung, Allstay Hotel Semarang mengajak masyarakat untuk berkumpul dan merayakan momen hangat dalam balutan pelayanan hotel berbintang.