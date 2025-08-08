Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kembali Gelar Industropolis Run, KITB Targetkan 2.525 Pelari

Agenda wisata olahraga atau sport-tourism itu terbagi menjadi empat kategori yaitu Half Marathon, 10K, 5K Fun Run, dan kategori undangan.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:59
Share
Corporate Secretary KEK Industropolis Batang, M. Burhan Murtaki (baris ketiga tengah) berfoto bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang, sponsor, serta komunitas pelari usai menggelar konferensi pers pengumuman Industropolis Run 2025 pada Kamis (7/8/2025). /Bisnis-Muhammad Faisal Nur Ikhsan.
Corporate Secretary KEK Industropolis Batang, M. Burhan Murtaki (baris ketiga tengah) berfoto bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang, sponsor, serta komunitas pelari usai menggelar konferensi pers pengumuman Industropolis Run 2025 pada Kamis (7/8/2025). /Bisnis-Muhammad Faisal Nur Ikhsan.

Bisnis.com, SEMARANG - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang kembali menggelar Industropolis Run. Pada tahun ini, agenda wisata olahraga atau sport-tourism tersebut mengangkat tema "Dare to Explore" dan telah menerima pengakuan internasional dari Association of International Marathons & Distance Races (AIMS).

"Kami di KITB mempunyai visi, dan perlahan mulai terwujud, yaitu event lari ini akan kami selenggarakan dari tahun ke tahun. Karena animo, respons, dan testimoni pelari sebagian besar positif, ini memacu kami untuk meningkatkan skala event lari yang kami selenggarakan," ucap M. Burhan Murtaki, Corporate Secretary KEK Industropolis Batang, dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (24/8/2025).

Burhan menyebut bahwa pengukuran serta pengakuan internasional atas rute Industropolis Run membawa kebanggaan tersendiri. Pasalnya, di Jawa Tengah, hanya ada dua agenda lari yang mendapat sertifikat tersebut, yaitu Borobudur Marathon dan Industropolis Run.

Penyelenggaraan Industropolis Run sendiri menjadi langkah strategis bagi KEK Industropolis Batang yang mengantongi tiga status KEK sekaligus. "Bukan saja industri pengolahan, tetapi juga logistik dan pariwisata. Sehingga pengembangan kawasan ini ke depan memang ke arah sana. Jadi, 10 tahun dari sekarang akan banyak hotel, mal, kios, lapangan golf, sehingga event lari ini sangat relevan dengan ekosistem KEK Industropolis Batang," jelas Burhan.

Pada tahun ini, 2.525 pelari bakal ikut serta dalam Industropolis Run 2025. Total hadiah Rp37 juta disiapkan untuk empat kategori lari yaitu Half Marathon dengan kuota 300 peserta, 10K untuk 700 peserta, 5K Fun Run non-kompetitif untuk 1.025 peserta, serta kategori undangan untuk 500 peserta. Hadiah tersebut akan diberikan untuk juara pria dan wanita di kategori Half Marathon dan 10K, serta hadiah khusus untuk pelari dengan kostum terbaik.

Pendaftaran Industropolis Run 2025 mulai dibuka pada 1 September 2025 pada pukul 19.00 WIB melalui laman resmi www.industropolisrun.id. Adapun acara itu bakal dilaksanakan pada 7 Desember 2025 mendatang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, Darsono, menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Batang atas pelaksanaan agenda Industropolis Run 2025. Dukungan penuh diberikan tak hanya untuk mempromosikan potensi sektor manufaktur, tetapi juga pariwisata dan ekonomi lokal di wilayah Kabupaten Batang.

“Kami mengapresiasi event ini karena tidak hanya menampilkan olahraga, tapi juga memperkenalkan destinasi wisata Batang kepada peserta dari berbagai daerah. Kami juga siapkan opsi penginapan dari hotel hingga homestay masyarakat sekitar agar pelari lebih nyaman,” ujar Darsono dalam konferensi pers.

Secara khusus, Darsono berharap kehadiran pelari dari luar kota diharapkan bisa semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke wilayah tersebut. Imbasnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga mampu mengangkat perekonomian Kabupaten Batang.

"Untuk kondisi riil saat ini, destinasi wisata di Batang tersedia dari gunung sampai pantai. Mulai Pantai Sigandu, bergerak ke selatan ada Forest Coffee, ada tubing di Pandansari, ke atas ada kawasan dataran tinggi dengan view yang bagus, curug juga ada. Kemudian ada kebun teh di Pagilaran yang juga cukup bagus," ungkap Darsono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Farodlilah Muqoddam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
44 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
1 jam yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pelabuhan Terminal Batang Masuki Tahap Uji Coba Operasional

Pelabuhan Terminal Batang Masuki Tahap Uji Coba Operasional

KEK Industropolis Batang Latih Pendidikan Karakter ke 130 Pelajar SMK

KEK Industropolis Batang Latih Pendidikan Karakter ke 130 Pelajar SMK

Industri Pangan dan Logistik Masuk KEK Industropolis Batang

Industri Pangan dan Logistik Masuk KEK Industropolis Batang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aston Inn Pandanaran Semarang Hadirkan Menu Spesial Kemerdekaan
Kabar Jateng & DIY
4 jam yang lalu

Aston Inn Pandanaran Semarang Hadirkan Menu Spesial Kemerdekaan

Sambut Kemerdekaan RI, Ada Diskon Hingga 70% di Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo
Kabar Jateng & DIY
9 jam yang lalu

Sambut Kemerdekaan RI, Ada Diskon Hingga 70% di Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo

Kembali Gelar Industropolis Run, KITB Targetkan 2.525 Pelari
Kabar Jateng & DIY
12 jam yang lalu

Kembali Gelar Industropolis Run, KITB Targetkan 2.525 Pelari

Geger, Polda Jateng Bongkar
Kabar Jateng & DIY
07 Agt 2025 | 12:30 WIB

Geger, Polda Jateng Bongkar "Pabrik" Uang Palsu di Boyolali

Solo Perbolehkan Pengibaran Bendera One Piece, Syaratnya...
Kabar Jateng & DIY
07 Agt 2025 | 10:45 WIB

Solo Perbolehkan Pengibaran Bendera One Piece, Syaratnya...

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Aston Inn Pandanaran Semarang Hadirkan Menu Spesial Kemerdekaan

2

Kembali Gelar Industropolis Run, KITB Targetkan 2.525 Pelari

3

Sambut Kemerdekaan RI, Ada Diskon Hingga 70% di Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Aston Inn Pandanaran Semarang Hadirkan Menu Spesial Kemerdekaan

2

Kembali Gelar Industropolis Run, KITB Targetkan 2.525 Pelari

3

Sambut Kemerdekaan RI, Ada Diskon Hingga 70% di Imperial Taste Restaurant The Sunan Hotel Solo