Kembali Gelar Industropolis Run, KITB Targetkan 2.525 Pelari

Bisnis.com, SEMARANG - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang kembali menggelar Industropolis Run. Pada tahun ini, agenda wisata olahraga atau sport-tourism tersebut mengangkat tema "Dare to Explore" dan telah menerima pengakuan internasional dari Association of International Marathons & Distance Races (AIMS).



"Kami di KITB mempunyai visi, dan perlahan mulai terwujud, yaitu event lari ini akan kami selenggarakan dari tahun ke tahun. Karena animo, respons, dan testimoni pelari sebagian besar positif, ini memacu kami untuk meningkatkan skala event lari yang kami selenggarakan," ucap M. Burhan Murtaki, Corporate Secretary KEK Industropolis Batang, dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (24/8/2025).



Burhan menyebut bahwa pengukuran serta pengakuan internasional atas rute Industropolis Run membawa kebanggaan tersendiri. Pasalnya, di Jawa Tengah, hanya ada dua agenda lari yang mendapat sertifikat tersebut, yaitu Borobudur Marathon dan Industropolis Run.



Penyelenggaraan Industropolis Run sendiri menjadi langkah strategis bagi KEK Industropolis Batang yang mengantongi tiga status KEK sekaligus. "Bukan saja industri pengolahan, tetapi juga logistik dan pariwisata. Sehingga pengembangan kawasan ini ke depan memang ke arah sana. Jadi, 10 tahun dari sekarang akan banyak hotel, mal, kios, lapangan golf, sehingga event lari ini sangat relevan dengan ekosistem KEK Industropolis Batang," jelas Burhan.



Pada tahun ini, 2.525 pelari bakal ikut serta dalam Industropolis Run 2025. Total hadiah Rp37 juta disiapkan untuk empat kategori lari yaitu Half Marathon dengan kuota 300 peserta, 10K untuk 700 peserta, 5K Fun Run non-kompetitif untuk 1.025 peserta, serta kategori undangan untuk 500 peserta. Hadiah tersebut akan diberikan untuk juara pria dan wanita di kategori Half Marathon dan 10K, serta hadiah khusus untuk pelari dengan kostum terbaik.



Pendaftaran Industropolis Run 2025 mulai dibuka pada 1 September 2025 pada pukul 19.00 WIB melalui laman resmi www.industropolisrun.id. Adapun acara itu bakal dilaksanakan pada 7 Desember 2025 mendatang.



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, Darsono, menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Batang atas pelaksanaan agenda Industropolis Run 2025. Dukungan penuh diberikan tak hanya untuk mempromosikan potensi sektor manufaktur, tetapi juga pariwisata dan ekonomi lokal di wilayah Kabupaten Batang.



“Kami mengapresiasi event ini karena tidak hanya menampilkan olahraga, tapi juga memperkenalkan destinasi wisata Batang kepada peserta dari berbagai daerah. Kami juga siapkan opsi penginapan dari hotel hingga homestay masyarakat sekitar agar pelari lebih nyaman,” ujar Darsono dalam konferensi pers.



Secara khusus, Darsono berharap kehadiran pelari dari luar kota diharapkan bisa semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke wilayah tersebut. Imbasnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga mampu mengangkat perekonomian Kabupaten Batang.



"Untuk kondisi riil saat ini, destinasi wisata di Batang tersedia dari gunung sampai pantai. Mulai Pantai Sigandu, bergerak ke selatan ada Forest Coffee, ada tubing di Pandansari, ke atas ada kawasan dataran tinggi dengan view yang bagus, curug juga ada. Kemudian ada kebun teh di Pagilaran yang juga cukup bagus," ungkap Darsono.