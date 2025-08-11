Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Jateng Dukung Penyaluran Dana Rp25 Juta untuk RT di Semarang

Dana operasional bagi 10.628 RT di Kota Semarang akan mulai disalurkan. Alokasinya Rp25 juta/tahun.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 18:09
Share
Sosialisasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Semarang. /Foto: Istimewa
Sosialisasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Semarang. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik pemerintah daerah Jawa Tengah ikut ambil peran dalam program penyaluran dana operasional bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) di Kota Semarang. Mulai Agustus ini, sebanyak 10.628 RT akan menerima alokasi dana operasional sebesar Rp25 juta/tahun.

"Bank Jateng berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang transparan dan terpercaya, agar dana operasional RT benar-benar sampai ke tangan warga secara tepat waktu dan sesuai prosedur,” ujar Setya Pamungkas, Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, Senin (11/8/2025).

Dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing RT melalui Bank Jateng, setelah proses verifikasi administrasi oleh kelurahan selesai. Sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan memperkuat tata kelola lingkungan berbasis partisipasi warga.

Untuk memudahkan proses penyaluran, Bank Jateng telah menyiapkan tim khusus untuk membantu para pengurus RT dalam membuka rekening dan melakukan validasi data. Tim tersebut juga akan memberikan edukasi keuangan agar penerima dana operasional dari Pemerintah Kota Semarang bisa mengelola anggarannya dengan lebih optimal.

Setya juga menjelaskan bahwa Bank Jateng turut mendukung integrasi dengan platform digital Ruang Warga, yang digunakan untuk pelaporan dan komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah kota. Program tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan pemberdayaan, pelatihan, pelestarian budaya, hingga pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh warga Kota Semarang.

"Dengan sinergi antara Pemkot Semarang dan Bank Jateng, program dana operasional RT diharapkan menjadi model kolaborasi yang memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga kota," jelas Setya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Farodlilah Muqoddam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire
Premium
1 jam yang lalu

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
1 jam yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Jateng Dukung Pendirian 54 Koperasi Merah Putih di Surakarta

Bank Jateng Dukung Pendirian 54 Koperasi Merah Putih di Surakarta

Bank Jateng Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih di Semarang

Bank Jateng Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih di Semarang

Bank Jateng Serahkan Mobil Operasional untuk Baznas

Bank Jateng Serahkan Mobil Operasional untuk Baznas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Jateng Dukung Penyaluran Dana Rp25 Juta untuk RT di Semarang
Kabar Jateng & DIY
4 jam yang lalu

Bank Jateng Dukung Penyaluran Dana Rp25 Juta untuk RT di Semarang

Semarang Gelar GPM Serentak di 1.530 Titik
Kabar Jateng & DIY
15 jam yang lalu

Semarang Gelar GPM Serentak di 1.530 Titik

KAI Peringati 158 Tahun Jalur KA Pertama di Stasiun Tanggung Grobogan
Kabar Jateng & DIY
16 jam yang lalu

KAI Peringati 158 Tahun Jalur KA Pertama di Stasiun Tanggung Grobogan

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup
Bisnis Jateng & DIY
10 Agt 2025 | 16:13 WIB

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Sambut HUT ke-80 RI, Intani - Pegadaian Latih 80 Petani Ramah Lingkungan
Kabar Jateng & DIY
09 Agt 2025 | 10:43 WIB

Sambut HUT ke-80 RI, Intani - Pegadaian Latih 80 Petani Ramah Lingkungan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Semarang Gelar GPM Serentak di 1.530 Titik

2

KAI Peringati 158 Tahun Jalur KA Pertama di Stasiun Tanggung Grobogan

3

Bank Jateng Dukung Penyaluran Dana Rp25 Juta untuk RT di Semarang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Semarang Gelar GPM Serentak di 1.530 Titik

2

KAI Peringati 158 Tahun Jalur KA Pertama di Stasiun Tanggung Grobogan

3

Bank Jateng Dukung Penyaluran Dana Rp25 Juta untuk RT di Semarang