Link CCTV Pantau Demo Pati Hari Ini Rabu (13/8), Bendera One Piece Ikut Dikibarkan

Ribuan masyarakat Pati turun ke jalan melakukan demo terhadap kebijakan Bupati Sadewo pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Demo menuntut kebijakan kenaikan pajak hingga 250% serentak dilakukan oleh masyarakat Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025).

Dari berbagai unggahan di media sosial, demo dimulai oleh warga sejak pukul 08.30 WIB. Massa aksi berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati untuk menyampaikan tuntutan hingga meminta turunnya Bupati Pati Sadewo dari jabatannya.

Alun-alun Kota Pati pun dipenuhi ribuan pendemo yang menyampaikan aspirasinya. Dari Instagram @pativiral_, terlihat masyarakat turut mengibarkan bendera merah putih.

Selain itu, ada juga bendera Jolly Roger One Piece yang dibawa oleh sejumlah pendemo. Mereka menyuarakan agar pemerintah tidak bersikap arogan dan semena-mena.

Bupati sempat minta maaf

Meski Bupati Sadewo sudah meminta maaf atas kebijakannya, namun masyarakat tetap menggelar demo pada Rabu (13/8).

Dilansir dari Antaranews, Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah, menyiapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran.

Adapula TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan," kata Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi di Pati.

Link CCTV pantau demo Pati

Berikut ini link cctv yang bisa diakses untuk memantau demo Pati pada Rabu (13/8/2025).

Link CCTV Demo Pati