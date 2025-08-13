Bisnis Indonesia Premium
Grand Edge Semarang Gelar Sunset Yoga di Atas Kota

Kegiatan yang diselenggarakan pada Minggu sore tersebut menggabungkan relaksasi ala yoga dengan langit senja, udara sejuk, dan panorama kota dari ketinggian.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:39
Grand Edge Semarang berkolaborasi dengan Temcy Positivity+ menghadirkan program Sunset Yoga – Flow Above the City. /Foto: Istimewa
Grand Edge Semarang berkolaborasi dengan Temcy Positivity+ menghadirkan program Sunset Yoga – Flow Above the City. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Grand Edge Semarang berkolaborasi dengan Temcy Positivity+ menghadirkan program Sunset Yoga – Flow Above the City yang digelar di rooftop Grand Edge Hotel Semarang. 

Kegiatan yang diselenggarakan pada Minggu sore tersebut menggabungkan gerakan relaksasi ala yoga dengan langit senja, udara sejuk, dan panorama kota dari ketinggian. Para peserta mengikuti alunan gerakan yoga di tepi infinity pool, sementara langit berubah warna dari jingga ke ungu, hingga akhirnya lampu-lampu kota. 

“Melalui acara ini, kami ingin mengajak masyarakat merasakan momen me time yang benar-benar utuh. Menikmati udara segar, mengalir bersama gerakan, sambil dimanjakan pemandangan terbaik kota ini,” ujar Yudi Yustiana, Marketing Communication Grand Edge Hotel Semarang, Rabu (13/8/2025). 

Tidak hanya menjadi aktivitas olahraga, Sunset Yoga juga memancarkan misi untuk menebar energi positif dan mendorong gaya hidup sehat. Temcy Positivity+ berperan membawa konsep yoga yang menyatu dengan suasana dan membangun koneksi batin antara peserta dengan lingkungannya. 

Bagi banyak peserta, pengalaman ini adalah perpaduan sempurna antara kebugaran dan estetika. Panorama 360° Semarang dari rooftop menjadi bonus tak ternilai, membuat setiap tarikan napas terasa lebih dalam dan setiap senyum lebih tulus. 

Dengan respons yang begitu positif, Sunset Yoga diproyeksikan akan menjadi agenda rutin Grand Edge Hotel. Program ini mempertegas posisi Grand Edge bukan sekadar hotel untuk menginap, melainkan destinasi gaya hidup yang menghadirkan pengalaman berkesan. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Topik

