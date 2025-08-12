Bisnis Indonesia Premium
Bank Jateng Gencarkan Transaksi OIS

Sebagai bank BPD pertama yang melakukan transaksi OIS, Bank Jateng meraih penghargaan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 17:15
Kantor pusat Bank Jateng di Semarang./Istimewa
Kantor pusat Bank Jateng di Semarang./Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng memperluas sumber pendanaan dengan aktif melakukan transaksi Overnight Index Swap (OIS).

Pada Kamis (31/7/2025), Bank Jateng meraih dua penghargaan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. dalam kategori Excellence Funding Strategy dan penghargaan atas kesuksesan dalam melakukan transaksi OIS.

Overnight Index Swap (OIS) adalah transaksi interest rate swap (IRS) yang digunakan untuk lindung nilai atau hedging terhadap risiko fluktuasi suku bunga jangka pendek. Transaksi OIS merupakan salah satu transaksi yang didorong dalam Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030, sebagai salah satu pengembangan produk dan harga di pasar uang. 

Direktur Keuangan Bank Jateng Ristiani Saptuti mengatakan bahwa transaksi OIS menjadi salah satu sumber alternatif pendanaan melalui pengembangan bisnis di bidang tresuri. Ia berharap semakin banyak BPD yang turut serta bertransaksi OIS. 

“Semakin banyak bank yang ikut bertransaksi, semakin meramaikan pasar dan mendukung pendalaman pasar keuangan di Indonesia,” ujar Ristiani dalam siaran pers, Selasa (12/8/2025). 

Ristiani menambahkan, pencapaian ini juga semakin memperkuat posisi Bank Jateng sebagai pemimpin inovasi di sektor perbankan nasional, khususnya di kalangan bank pembangunan daerah. Terobosan dalam pengelolaan instrumen derivatif canggih ini membuktikan bahwa BPD mampu bersaing di pasar keuangan yang lebih luas. 

“Tidak hanya itu, pencapaian ini juga menjadi sumber inspirasi bagi BPD lain di seluruh Indonesia untuk mengikuti langkah maju Bank Jateng dalam mendukung perkembangan pasar keuangan di Indonesia,” tambahnya.  

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

