Grand Candi Hotel Semarang Juara Lomba Tumpeng PHRI Vaganza 2025

Lomba tumpeng PHRI Vaganza diikuti oleh seluruh hotel dan restoran anggota PHRI di Jawa Tengah.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:48
Angga Mirza yang mewakili Grand Candi Hotel Semarang, menerima penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin dalam acara Lomba Tumpeng PHRI Vaganza 2025 Tingkat Jawa Tengah. /Foto: Istimewa
Angga Mirza yang mewakili Grand Candi Hotel Semarang, menerima penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin dalam acara Lomba Tumpeng PHRI Vaganza 2025 Tingkat Jawa Tengah. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Aroma harum nasi kuning, sambal pedas, dan kondimen khas yang tertata indah berhasil membawa Grand Candi Hotel Semarang meraih Juara 1 pada Lomba Tumpeng PHRI Vaganza 2025 Tingkat Jawa Tengah.

Angga Mirza yang mewakili Grand Candi Hotel Semarang, menerima penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin.

Lomba tumpeng PHRI Vaganza diikuti oleh seluruh hotel dan restoran anggota PHRI di Jawa Tengah. Tumpeng kreasi chef Grand Candi Hotel Semarang mampu memikat dewan juri dengan keunggulan rasa yang disajikan dengan tampilan menarik.

Tumpeng berbahan dasar nasi kuning beserta lauk dan kondimen lainnya disajikan dalam tampah yang dilapisi daun pisang serta anyaman daun yang dibentuk keranjang kecil.

Julia SKB, General Manager Grand Candi Hotel Semarang, menyebut prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh tim Grand Candi Hotel untuk terus berinovasi.

“Kemenangan ini merupakan kebanggaan sekaligus bukti bahwa Grand Candi Hotel tidak hanya unggul dalam pelayanan, tetapi juga mampu menghadirkan masakan tradisional yang enak dan tetap cantik di setiap sajiannya, sehingga menghadirkan pengalaman terbaik bagi para tamu,” ujar Julia, Rabu (13/8/2025). 

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

