Bank Jateng Dukung Pendirian 406 Koperasi Merah Putih di Pati

Bank Jateng menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pengurus koperasi dalam mengelola transaksi keuangan.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:56
Bank Jateng menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Duta Laku Pandai kepada pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Pati, Rabu (16/7/2025). /Foto: Istimewa
Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Koordinator Pati mendukung pendirian Koperasi Merah Putih di 406 desa/kelurahan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam acara capacity building Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Duta Laku Pandai yang diikuti oleh perwakilan pengurus koperasi, Bank Jateng menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pengurus koperasi dalam mengelola transaksi keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nasikun menyampaikan apresiasi atas kecepatan proses pendirian koperasi di wilayah ini, salah satunya karena didukung oleh Bank Jateng.

Sementara itu, Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Cabang Koordinator Pati Taufiq Zuliatmoko mengatakan bahwa saat ini Bank Jateng telah menyelesaikan proses pembukaan rekening koperasi.

“Agen Duta Laku Pandai akan membantu koperasi dalam melakukan transaksi bisnis dan usaha. Dengan aplikasi ini, koperasi bisa memperoleh pendapatan dari berbagai layanan, seperti pembayaran tagihan, setoran, penarikan tunai, dan bahkan pembayaran pajak daerah," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (15/8/2025).

Dengan berlaku sebagai Agen Duta Laku Pandai, koperasi desa berkesempatan memperoleh fee dari setiap transaksi yang dilakukan, termasuk pembayaran PBB, listrik, pulsa, hingga pajak restoran.

Retno Tri Wulandari, Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Pati, menegaskan komitmen Bank Jateng dalam mendukung pertumbuhan koperasi di wilayah Pati.

"Kolaborasi yang terjalin antara Bank Jateng, Pemerintah Desa, serta seluruh pengurus koperasi adalah kunci suksesnya program ini. Kami percaya bahwa dengan pemahaman yang lebih baik mengenai transaksi keuangan dan pemanfaatan teknologi, koperasi-koperasi ini akan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” tambah Wulan.

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Topik

