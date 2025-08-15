Antisipasi Libur Agustusan, 123.508 Kursi Disediakan KAI Daop 4 Semarang

KAI Daop 4 Semarang sediakan 123.508 kursi untuk libur 15-18 Agustus 2025, melayani 53 perjalanan harian ke kota besar. Tingkat okupansi tinggi, Semarang Tawang paling ramai.

Bisnis.com, SEMARANG - Sebanyak 123.508 tempat duduk disediakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang untuk mengantisipasi libur panjang pada 15-18 Agustus 2025. Alokasi tempat duduk ini mencakup 106.080 kursi untuk kereta api jarak jauh dan 17.428 kursi untuk kereta api lokal.

"KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan sebanyak 53 perjalanan kereta api per hari yang berangkat dari stasiun wilayah Daop 4 Semarang, dengan tujuan ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Solo, Madiun, Jember hingga Banyuwangi," jelas Franoto Wibowo, Manajer Hubungan Masyarakat KAI Daop 4 Semarang, Jumat (15/8/2025).

Hingga Jumat (15/8/2025) siang, minat masyarakat terhadap tiket kereta api terpantau cukup tinggi. Sebanyak 28.314 tiket kereta api jarak jauh telah terjual, dengan tingkat okupansi mencapai 27%. Sementara itu, untuk kereta api lokal, 7.377 tiket telah laku, yang menunjukkan tingkat okupansi sebesar 42%.

Peningkatan aktivitas perjalanan pada hari pertama libur panjang ini juga tercatat signifikan. KAI Daop 4 Semarang mencatat volume keberangkatan sebanyak 15.708 penumpang. Angka ini diimbangi oleh volume kedatangan yang mencapai 16.312 penumpang.

Adapun stasiun-stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi adalah Stasiun Semarang Tawang dengan 17.312 penumpang, disusul Stasiun Semarang Poncol dengan 15.136 penumpang, Tegal dengan 6.779 penumpang, Pekalongan dengan 4.913 penumpang, Ngrombo dengan 2.687 penumpang, dan Cepu dengan 2.489 penumpang.

Sementara itu, untuk volume kedatangan tertinggi, Stasiun Semarang Tawang mencatat 18.723 penumpang, Semarang Poncol 14.891 penumpang, Tegal 7.430 penumpang, Pekalongan 5.406 penumpang, Ngrombo 3.013 penumpang, dan Cepu 2.961 penumpang. Data ini menunjukkan bahwa Stasiun Semarang Tawang masih menjadi pusat mobilitas penumpang yang paling padat di wilayah Daop 4.