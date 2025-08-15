Bisnis Indonesia Premium
Antisipasi Libur Agustusan, 123.508 Kursi Disediakan KAI Daop 4 Semarang

KAI Daop 4 Semarang sediakan 123.508 kursi untuk libur 15-18 Agustus 2025, melayani 53 perjalanan harian ke kota besar. Tingkat okupansi tinggi, Semarang Tawang paling ramai.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok
Jumat, 15 Agustus 2025 | 21:03
Orang tua dan anaknya berwisata pada libur sekolah menggunakan kereta api. /KAI
Orang tua dan anaknya berwisata pada libur sekolah menggunakan kereta api. /KAI
Ringkasan Berita
  • PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang menyediakan 123.508 kursi untuk mengantisipasi libur panjang Agustus 2025, dengan 106.080 kursi untuk kereta jarak jauh dan 17.428 kursi untuk kereta lokal.
  • Minat masyarakat terhadap tiket kereta api tinggi, dengan 28.314 tiket kereta jarak jauh dan 7.377 tiket kereta lokal terjual, menunjukkan tingkat okupansi masing-masing 27% dan 42%.
  • Stasiun Semarang Tawang mencatat volume penumpang tertinggi baik untuk keberangkatan maupun kedatangan, menjadikannya pusat mobilitas penumpang terpadat di wilayah Daop 4.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SEMARANG - Sebanyak 123.508 tempat duduk disediakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang untuk mengantisipasi libur panjang pada 15-18 Agustus 2025. Alokasi tempat duduk ini mencakup 106.080 kursi untuk kereta api jarak jauh dan 17.428 kursi untuk kereta api lokal.

"KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan sebanyak 53 perjalanan kereta api per hari yang berangkat dari stasiun wilayah Daop 4 Semarang, dengan tujuan ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Solo, Madiun, Jember hingga Banyuwangi," jelas Franoto Wibowo, Manajer Hubungan Masyarakat KAI Daop 4 Semarang, Jumat (15/8/2025).

Hingga Jumat (15/8/2025) siang, minat masyarakat terhadap tiket kereta api terpantau cukup tinggi. Sebanyak 28.314 tiket kereta api jarak jauh telah terjual, dengan tingkat okupansi mencapai 27%. Sementara itu, untuk kereta api lokal, 7.377 tiket telah laku, yang menunjukkan tingkat okupansi sebesar 42%.

Peningkatan aktivitas perjalanan pada hari pertama libur panjang ini juga tercatat signifikan. KAI Daop 4 Semarang mencatat volume keberangkatan sebanyak 15.708 penumpang. Angka ini diimbangi oleh volume kedatangan yang mencapai 16.312 penumpang.

Adapun stasiun-stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi adalah Stasiun Semarang Tawang dengan 17.312 penumpang, disusul Stasiun Semarang Poncol dengan 15.136 penumpang, Tegal dengan 6.779 penumpang, Pekalongan dengan 4.913 penumpang, Ngrombo dengan 2.687 penumpang, dan Cepu dengan 2.489 penumpang.

Sementara itu, untuk volume kedatangan tertinggi, Stasiun Semarang Tawang mencatat 18.723 penumpang, Semarang Poncol 14.891 penumpang, Tegal 7.430 penumpang, Pekalongan 5.406 penumpang, Ngrombo 3.013 penumpang, dan Cepu 2.961 penumpang. Data ini menunjukkan bahwa Stasiun Semarang Tawang masih menjadi pusat mobilitas penumpang yang paling padat di wilayah Daop 4.

Penulis : Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

Ekspansi Jaringan Ritel, Selma dan Informa Electronics Hadir di Kota Semarang
Kabar Jateng & DIY
1 jam yang lalu

Ekspansi Jaringan Ritel, Selma dan Informa Electronics Hadir di Kota Semarang

Antisipasi Libur Agustusan, 123.508 Kursi Disediakan KAI Daop 4 Semarang
Kabar Jateng & DIY
1 jam yang lalu

Antisipasi Libur Agustusan, 123.508 Kursi Disediakan KAI Daop 4 Semarang

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading
Kabar Jateng & DIY
4 jam yang lalu

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
Kabar Jateng & DIY
11 jam yang lalu

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

Bank Jateng Dukung Pendirian 406 Koperasi Merah Putih di Pati
Kabar Jateng & DIY
6 jam yang lalu

Bank Jateng Dukung Pendirian 406 Koperasi Merah Putih di Pati

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
Kabar Jateng & DIY
11 jam yang lalu

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

