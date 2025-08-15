Ekspansi Jaringan Ritel, Selma dan Informa Electronics Hadir di Kota Semarang

Selma dan Informa Electronics membuka gerai baru di Semarang, menawarkan promo hingga 70% dan 40% untuk anggota, serta memudahkan belanja lewat ruparupa.com.

Bisnis.com, SEMARANG - Rantai ritel furnitur dan elektronik di bawah naungan Kawan Lama Group, Selma dan Informa Electronics, meresmikan kehadiran gerai terbarunya di Jalan Pandanaran, Kota Semarang, Jumat (15/8/2025).

Wakil Presiden Pemasaran PT Home Center Indonesia, Bertha Hapsari, menjelaskan bahwa kehadiran toko perdana Selma serta toko ketiga Informa Electronics di Kota Semarang itu menjadi cukup strategis untuk merespons dinamika pasar domestik, khususnya di wilayah Jawa Tengah yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

"Kawasan ini berada di jantung Kota Semarang dan menjadi titik temu antara Semarang atas, yang ramai dengan aktivitas mahasiswa, dan Semarang bawah, yang merupakan kawasan permukiman padat. Dengan lokasinya yang strategis dan akses yang mudah, kami percaya kehadiran kedua brand ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi hemat isi rumah dan keperluan elektronik yang pasti mudah dan pasti aman di tengah Kota Lumpia," jelas Bertha.

Kehadiran Informa Electronics menambah pilihan masyarakat Semarang dalam memenuhi kebutuhan elektronik rumah tangga, dari televisi hingga peralatan dapur modern dari jenama-jenama terkemuka. Salah satu yang ditonjolkan adalah KELS, merek elektronik internal PT Home Center Indonesia, yang menawarkan lebih dari 200 produk dengan desain minimalis dan fungsional.

Sementara itu, Selma, dengan slogan "Solusi Isi Rumah," menyediakan beragam produk furnitur yang terjangkau.

"Mulai dari sofa multifungsi, rak serbaguna, meja makan minimalis, lemari pakaian minimalis, hingga kasur roll pack, untuk memaksimalkan tata ruangan dan menghadirkan kenyamanan pada hunian dan tempat usaha," jelas Bertha.

Dalam rangka pembukaan, kedua toko ritel itu meluncurkan penawaran istimewa. Selma menawarkan promo "Banting Harga" hingga 70% untuk anggota ruparupa Rewards, sementara Informa Electronics menghadirkan "Hot Deal" diskon hingga 40% untuk anggota INFORMA Rewards. Promo-promo menarik lain, termasuk harga seru mulai dari Rp5.000, berlaku hingga 31 Agustus 2025.

Ekspansi sektor ritel seperti ini mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap daya beli masyarakat. Kota Semarang sendiri berperan strategis sebagai magnet investasi di Jawa Tengah, dengan jumlah populasi yang terus bertambah, menjadikannya pasar yang prospektif. Pertumbuhan sektor ritel modern juga menunjukkan pergeseran perilaku konsumsi yang semakin bervariasi.

Guna memberikan kemudahan bagi pelanggan, perusahaan juga telah mengintegrasikan pengalaman berbelanja secara daring melalui platform omnichannel ruparupa.com. Selain itu, layanan pembiayaan non-tunai melalui Danakini juga disediakan sebagai upaya perusahaan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Kemudahan ini menjadi bukti adaptasi perusahaan terhadap perubahan digital dan kebutuhan konsumen yang beragam.