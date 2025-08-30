Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

Foto penampakan pos polisi di Solo yang dirusak massa pendemo pada Jumat (30/8/2025).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 14:20
Share
Pos polisi di perempatan Hotel Novotel Solo dibakar massa pendemo pada Jumat, 29 Agustus 2025/Bisnis-Restu
Pos polisi di perempatan Hotel Novotel Solo dibakar massa pendemo pada Jumat, 29 Agustus 2025/Bisnis-Restu

Bisnis.com, JAKARTA - Demo yang terjadi di Solo pada Jumat (29/8/2025) berakhir ricuh hingga menyebabkan kerusakan di sejumlah titik.

Massa yang mulanya menggelar aksi solidaritas tiba-tiba bergerak anarkis setelah dipukul mundur oleh aparat menggunakan gas air mata.

Demo pada mulanya dilakukan oleh para ojek online (ojol) di depan Mako Brimob Manahan. Kemudian massa berpindah ke Slamet Riyadi hingga Gladak.

Menjelang malam, pendemo melakukan pengrusakan terhadap tanaman hingga pos-pos polisi di sepanjang Jalan Slamet Riyadi.

Pos polisi di perempatan Hotel Novotel mengalami kerusakan parah setelah dibakar massa pada Jumat malam. Kemudian pos polisi di perempatan Polresta Surakarta dirusak hingga kacanya pecah, bahkan papan penanda jalan di sekitarnya juga ikut jadi korban. 

Kemudian di lampu merah Fajar Indah, pos polisi terlihat mengalami kerusakan dengan ditambah tulisan "KILLER". 

Baca Juga

Massa juga merusak pos polisi yang ada di pertigaan Rumah Sakit (RS) Panti Waluyo. Tulisan-tulisan "ACAB" hingga protes lain juga dituliskan pendemo di jalanan protokol Solo.

Berikut foto-foto pos polisi di sejumlah titik yang dibakar massa pendemo pada Sabtu (30/8):

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
1 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
8 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Gedung DPRD Solo Hangus Dibakar Massa Pendemo pada Jumat (29/8) Malam

Gedung DPRD Solo Hangus Dibakar Massa Pendemo pada Jumat (29/8) Malam

Kerusuhan Pecah, Massa Jarah Isi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon

Kerusuhan Pecah, Massa Jarah Isi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon

Isi Pidato Sultan HB X yang Buat Massa Pendemo Kondusif

Isi Pidato Sultan HB X yang Buat Massa Pendemo Kondusif

Massa Aksi Bakar 67 Mobil dan 15 Motor di DPRD Makassar

Massa Aksi Bakar 67 Mobil dan 15 Motor di DPRD Makassar

Mobil Rusak Imbas Huru-hara Demo, Bisakah Ajukan Klaim Asuransi?

Mobil Rusak Imbas Huru-hara Demo, Bisakah Ajukan Klaim Asuransi?

Dua Jam Setelah Pendemo di DPR Bubar, Pos Polisi Pejompongan Dibakar Massa

Dua Jam Setelah Pendemo di DPR Bubar, Pos Polisi Pejompongan Dibakar Massa

Rusuh! Massa Tak Dikenal Bakar Pos Polisi di Pejompongan Jakarta Pusat Malam Ini

Rusuh! Massa Tak Dikenal Bakar Pos Polisi di Pejompongan Jakarta Pusat Malam Ini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo
Kabar Jateng & DIY
1 jam yang lalu

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

Bank Jateng Dukung Program Pencegahan Stunting di Batang
Kabar Jateng & DIY
5 jam yang lalu

Bank Jateng Dukung Program Pencegahan Stunting di Batang

Bank Jateng Badminton Cup 2025 jadi Panggung Penyaringan Bibit Unggul Porpov 2026
Kabar Jateng & DIY
20 jam yang lalu

Bank Jateng Badminton Cup 2025 jadi Panggung Penyaringan Bibit Unggul Porpov 2026

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'
Kabar Jateng & DIY
24 Agt 2025 | 18:41 WIB

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen
Kabar Jateng & DIY
28 Agt 2025 | 18:42 WIB

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak
Bisnis Jateng & DIY
28 Agt 2025 | 12:05 WIB

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bank Jateng Badminton Cup 2025 jadi Panggung Penyaringan Bibit Unggul Porpov 2026

2

Bank Jateng Dukung Program Pencegahan Stunting di Batang

3

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Bajingan Lestarikan Tradisi Desa
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bank Jateng Badminton Cup 2025 jadi Panggung Penyaringan Bibit Unggul Porpov 2026

2

Bank Jateng Dukung Program Pencegahan Stunting di Batang

3

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo