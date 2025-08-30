FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

Foto penampakan pos polisi di Solo yang dirusak massa pendemo pada Jumat (30/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Demo yang terjadi di Solo pada Jumat (29/8/2025) berakhir ricuh hingga menyebabkan kerusakan di sejumlah titik.

Massa yang mulanya menggelar aksi solidaritas tiba-tiba bergerak anarkis setelah dipukul mundur oleh aparat menggunakan gas air mata.

Demo pada mulanya dilakukan oleh para ojek online (ojol) di depan Mako Brimob Manahan. Kemudian massa berpindah ke Slamet Riyadi hingga Gladak.

Menjelang malam, pendemo melakukan pengrusakan terhadap tanaman hingga pos-pos polisi di sepanjang Jalan Slamet Riyadi.

Pos polisi di perempatan Hotel Novotel mengalami kerusakan parah setelah dibakar massa pada Jumat malam. Kemudian pos polisi di perempatan Polresta Surakarta dirusak hingga kacanya pecah, bahkan papan penanda jalan di sekitarnya juga ikut jadi korban.

Kemudian di lampu merah Fajar Indah, pos polisi terlihat mengalami kerusakan dengan ditambah tulisan "KILLER".

Massa juga merusak pos polisi yang ada di pertigaan Rumah Sakit (RS) Panti Waluyo. Tulisan-tulisan "ACAB" hingga protes lain juga dituliskan pendemo di jalanan protokol Solo.

Berikut foto-foto pos polisi di sejumlah titik yang dibakar massa pendemo pada Sabtu (30/8):