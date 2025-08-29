Bank Jateng Badminton Cup 2025 jadi Panggung Penyaringan Bibit Unggul Porpov 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng menggandeng Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Tegal untuk menggelar kejuaraan Bank Jateng Badminton Cup 2025. Berlangsung di GOR Wonotenggang, Kabupaten Kendal, pada 24-26 Juli 2025, agenda tersebut menjadi bentuk dukungan Bank Jateng dalam membina atlet lokal di Jawa Tengah.



Sebanyak 236 peserta dari berbagai daerah berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Selain memperebutkan gelar juara, kompetisi itu juga menjadi ajang penjaringan atlet potensial untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026.

“Turnamen ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung pembinaan atlet lokal yang kelak bisa mengharumkan nama Jawa Tengah di kancah nasional,” jelas Muhammad Iqbal Adila, Ketua PBSI Kabupaten Kendal.



Bank Jateng mendukung kegiatan ini sebagai sponsor utama sekaligus penggerak dalam penyelenggaraan turnamen ini. Dukungan yang diberikan menjadi bukti bahwa Bank Jateng tidak hanya berperan dalam sektor keuangan, tetapi juga aktif dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur olahraga.



Pemimpin Bank Jateng Cabang Kendal, Arief Nugroho, menyampaikan bahwa dukungan terhadap kejuaraan ini sejalan dengan visi Bank Jateng untuk berkontribusi langsung pada pembangunan daerah.

“Kami percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan daerah adalah melalui pengembangan generasi muda. Turnamen ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung pembinaan atlet lokal yang kelak bisa mengharumkan nama Jawa Tengah di kancah nasional,” ujarnya.



Ketua Panitia Pelaksana, Isnaini Dani Darmawan, turut mengapresiasi antusiasme luar biasa dari para peserta. Menurutnya, kejuaraan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar pecinta bulutangkis dari berbagai wilayah.

"Dari sini kita bisa melihat siapa saja yang layak masuk tim Porprov 2026. Ini bukan sekadar kompetisi, tapi juga bagian dari program jangka panjang pembinaan atlet," ungkap Iqbal.



Kejuaraan Bulutangkis Bank Jateng Badminton Cup 2025 juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar para pecinta bulutangkis. Antusiasme yang tinggi dari 236 peserta yang datang dari berbagai daerah menunjukkan betapa besarnya minat masyarakat terhadap olahraga ini.