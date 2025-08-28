Bisnis Indonesia Premium
Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen

Bank Jateng mendukung Pemkab Sragen menyediakan rumah bersubsidi bagi ASN, pegawai swasta, dan masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Kamis, 28 Agustus 2025 | 18:42
Bupati Sragen Sigit Pamungkas berfoto bersama Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Pramudjianto, Pemimpin Bank Jateng Cabang Sragen Heri Prasetyo dan dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen seusai kegiatan “Sinergitas Pemkab Sragen, Bank Jateng dan Pengembang Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi ASN, Pegawai Swasta dan MBR” pada Selasa (29/7/2025). /Foto: Istimewa
Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sragen menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pramudjianto, Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta, menyampaikan bahwa Bank Jateng
sebagai mitra strategis dalam penyediaan pembiayaan perumahan, turut aktif mendukung masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak.

Dalam kegiatan “Sinergitas Pemkab Sragen, Bank Jateng dan Pengembang Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi ASN, Pegawai Swasta dan MBR”, Bank Jateng menyampaikan sejumlah fasilitas yang diberikan kepada para nasabah yang memanfaatkan layanan Bank Jateng.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memahami lebih dalam mengenai berbagai kemudahan dalam pembiayaan perumahan yang kami tawarkan, serta dapat menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekannya. Dengan begitu, manfaatnya akan lebih luas," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (28/8/2025).

Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Bupati menyebutkan bahwa saat ini masih ada sekitar 9.000 kepala keluarga di Sragen belum memiliki rumah, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkab Sragen telah mengambil kebijakan afirmatif seperti pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta pembebasan retribusi untuk persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini adalah forum yang luar biasa, karena semua pihak yang membutuhkan bertemu di sini. ASN membutuhkan rumah, pengembang mencari pembeli, dan bank menjadi mitra pembiayaan. Semua bisa saling mendukung untuk mewujudkan Sragen sebagai kabupaten dengan akses hunian yang lebih baik," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Heri Prasetyo, Pemimpin Bank Jateng Cabang Sragen, menambahkan bahwa Bank Jateng berkomitmen penuh untuk memberikan solusi pembiayaan yang mudah dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia

"Kami ingin memastikan bahwa pembiayaan yang kami tawarkan bisa memberikan kemudahan, baik dari segi suku bunga yang kompetitif maupun proses yang lebih sederhana. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan solusi perumahan yang tepat bagi masyarakat Sragen," ujar Heri.

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen
