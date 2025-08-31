Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Jateng Dukung Pendirian 267 Koperasi Desa di Boyolali

Bank Jateng mendukung pendirian 267 koperasi di Boyolali dengan memfasilitasi biaya pendirian dan menjadikan koperasi sebagai Agen Duta untuk layanan perbankan.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:20
Share
Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar forum Kontak Bisnis dengan 267 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Pendopo Gedhe Kabupaten Boyolali, Rabu (30/07/2025). /Foto: Istimewa
Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar forum Kontak Bisnis dengan 267 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Pendopo Gedhe Kabupaten Boyolali, Rabu (30/07/2025). /Foto: Istimewa

Bisnis.com,  SEMARANG — Bank Jateng mendukung pendirian 267 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kabupaten Boyolali.

Dalam acara Forum Kontak Bisnis, Bank Jateng hadir sebagai mitra bersama PT Bulog Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pupuk Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jateng Agro Berdikari, dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.

Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Boyolali, Dewi Kuswidyasari mengatakan bahwa salah satu bentuk dukungan Bank Jateng adalah memfasilitasi biaya pendirian dan pendaftaran akta koperasi sebanyak 267 koperasi.

Bank Jateng juga menjadikan KDMP sebagai Agen Duta Bank Jateng. Dengan berlaku sebagai agen, koperasi dapat memberikan layanan perbankan kepada masyarakat.

“Melalui kehadiran Agen Duta Bank Jateng di setiap KDMP/KKMP, kami ingin mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat desa, mempercepat transaksi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kami siap memberikan pendampingan melalui capacity building kepada petugas KDMP/KKMP, terutama dalam pengoperasian Agen Duta Bank Jateng yang akan dilakukan secara bertahap,” ujar Dewi dalam siaran pers, Minggu (31/8/2025).

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, Purwanto, menyebut kehadiran mitra seperti Bank Jateng sebagai bentuk sinergi konkret dalam membangun ekonomi kerakyatan.

"Koperasi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu bersinergi dengan lembaga keuangan yang kredibel agar mampu tumbuh dan kompetitif," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
2 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
14 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Jateng Dukung Program Pencegahan Stunting di Batang

Bank Jateng Dukung Program Pencegahan Stunting di Batang

Bank Jateng Badminton Cup 2025 jadi Panggung Penyaringan Bibit Unggul Porpov 2026

Bank Jateng Badminton Cup 2025 jadi Panggung Penyaringan Bibit Unggul Porpov 2026

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen

Bank Jateng Dukung Penyediaan Rumah Bersubsidi di Sragen

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ini Catatan OJK Soal Kinerja Industri Jasa Keuangan di Jateng
Bisnis Jateng & DIY
36 menit yang lalu

Ini Catatan OJK Soal Kinerja Industri Jasa Keuangan di Jateng

Bank Jateng Dukung Pendirian 267 Koperasi Desa di Boyolali
Kabar Jateng & DIY
1 jam yang lalu

Bank Jateng Dukung Pendirian 267 Koperasi Desa di Boyolali

Per Juli 2025, Penerimaan Bea Cukai Jateng-DIY Tumbuh 7,3%
Kabar Jateng & DIY
9 jam yang lalu

Per Juli 2025, Penerimaan Bea Cukai Jateng-DIY Tumbuh 7,3%

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'
Kabar Jateng & DIY
24 Agt 2025 | 18:41 WIB

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'

283 Massa Aksi Ditangkap Usai Berdemo di Semarang, dari Mahasiswa hingga Pelajar
Kabar Jateng & DIY
16 jam yang lalu

283 Massa Aksi Ditangkap Usai Berdemo di Semarang, dari Mahasiswa hingga Pelajar

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo
Kabar Jateng & DIY
21 jam yang lalu

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

2

283 Massa Aksi Ditangkap Usai Berdemo di Semarang, dari Mahasiswa hingga Pelajar

3

Per Juli 2025, Penerimaan Bea Cukai Jateng-DIY Tumbuh 7,3%

4

Bank Jateng Dukung Pendirian 267 Koperasi Desa di Boyolali

5

Ini Catatan OJK Soal Kinerja Industri Jasa Keuangan di Jateng

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

FOTO Sejumlah Pos Polisi di Solo Dibakar Massa Pendemo

2

283 Massa Aksi Ditangkap Usai Berdemo di Semarang, dari Mahasiswa hingga Pelajar

3

Per Juli 2025, Penerimaan Bea Cukai Jateng-DIY Tumbuh 7,3%

4

Bank Jateng Dukung Pendirian 267 Koperasi Desa di Boyolali

5

Ini Catatan OJK Soal Kinerja Industri Jasa Keuangan di Jateng