Andra and The Backbone Meriahkan Ulang Tahun Artotel Gajahmada Semarang

Bisnis.com, SEMARANG — Andra and The Backbone menjadi band pembuka yang menandai dimulainya penyelenggaraan event berskala nasional di Artotel Gajahmada Semarang pada tahun ini.

Andra and The Backbone tampil dalam rangkaian acara The Phantom of Opera untuk merayakan ulang tahun ketiga Artotel Gajahmada Semarang. Konser digelar di 11/2 rooftop bar, dihadiri oleh setidaknya 150 orang penonton. Meskipun sempat diguyur hujan, konser berjalan meriah hingga akhir acara.

Herwindo Aryo Kusumo, Hotel Manager Artotel Gajahmada Semarang, mengatakan bahwa hotel bintang 4 tersebut akan rutin menggelar acara musik dan pameran seni, sebagai salah satu strategi untuk mendongkrak bisnis food and beverage (F&B).

Setiap tiga bulan, manajemen Artotel Gajahmada Semarang akan menggelar konser yang dimeriahkan oleh musisi ataupun DJ dari ibukota.

"Ketika aturan PPKM dihapus, yang langsung terasa dampaknya adalah okupansi kamar naik. Selanjutnya yang perlu dijaga adalah F&B, sehingga kami gencarkan lagi event dan aktivasi, khususnya musik dan acara seni," ujarnya, Selasa (28/6/2022).

Untuk menggelar event, Artotel Gajahmada Semarang memanfaatkan area rooftop yang berlokasi di lantai 12 hotel. Area ini menjadi andalan untuk menggelar konser karena mengusung konsep outdoor, dengan pemandangan 360 derajat kota Semarang. Dengan kapasitas maksimal 250 orang, rooftop menjadi pilihan untuk menggelar konser atau acara pesta, termasuk pesta pernikahan.

