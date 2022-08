Kotta Go Hotel Yogyakarta Luncurkan Paket Promo Rafting di Sungai Elo

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta Go Hotel Yogyakarta menawarkan paket wisata arung jeram di Sungai Elo, Magelang, kepada para tamu yang menginap.

Yeri Maulana Ishaq, Hotel Manager Kotta Go Hotel Yogyakarta, berharap paket wisata ini bisa memudahkan para tamu yang ingin merasakan pengalaman staycation yang lebih seru karena dilengkapi dengan wisata alam.

Paket promo “Go Rafting at Elo River” ini disuguhkan dengan fasilitas lengkap bagi para tamu hotel, karena termasuk paket menginap, transportasi, makanan, dan jasa.

“Wisata arung jeram di Sungai Elo ini merupakan suatu hal yang menarik dan sangat cocok untuk milenial dan keluarga yang sedang berlibur ke Yogyakarta. Paket promosi yang telah kami buat adalah all in, sudah termasuk segala sesuatu yang tamu butuhkan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (5/8/2022).

Kotta Go Hotel Yogyakarta menyediakan dua jenis paket yaitu paket 3 hari 2 malam dan Paket 2 hari 1 malam. Paket 3 hari 2 malam ditawarkan dengan harga Rp1,7 juta untuk 1 kamar, dan Rp2,4 juta untuk 2 kamar.

Sementara itu, paket 2 hari 1 malam ditawarkan dengan harga Rp1,35 juta untuk 1 kamar dan Rp1,7 juta untuk 2 kamar.

Paket promo ini sudah termasuk dengan kamar Everyday Room, wisata arung jeram sejauh 14 kilometer dengan durasi 2-3 jam, transportasi dari Kotta Go menuju Magelang PP, sarapan, makan siang di titik kumpul arung jeram, kelapa muda utuh dan makanan ringan.

Kedua paket tersebut berlaku hanya untuk 2 dan 4 orang, karena 1 perahu arung jeram dapat diisi oleh 2 sampai 4 orang. Harga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan orang yang akan menginap dan berwisata arung jeram.

“Jangan khawatir, ketika para tamu merasa lelah setelah berwisata seharian dan sesampainya di Kotta Go, kami menyediakan berbagai fasilitas agar para tamu merasakan kenyamanan seperti dirumah sendiri,” katanya.

Yeri menambahkan, Kotta Go Yogyakarta menyajikan tema budaya DIY yang dibalut dengan modernisme berpadu dalam harmoni yang membuat suasana menginap lebih nyaman. Selain itu, para tamu juga dapat bersantai di GO Terrace untuk kembali menyegarkan pikiran dan badan dengan pemandangan jalanan Kota Yogyakarta sekaligus menikmati berbagai menu khas dari Piyama Café.

Informasi dan pemesanan paket promo “Go Rafting at Elo River” dapat dilakukan melalui nomor 089 944 344 17 atau bisa datang langsung Kotta Go Hotel Yogyakarta yang berlokasi di Jl Pangeran Diponegoro No 87 Bumijo, Kota Yogyakarta.

