Minapadi Coffee Space, Kedai Kopi Unik di Tegal

, SEMARANG — Dalam beberapa tahun terakhir, minum kopi menjadi tren tersendiri di kalangan anak-anak muda. Tren itu memunculkan kedai-kedai kopi yang unik di tiap-tiap daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Tegal. Minapadi Coffee and Space menjadi satu dari beberapa kedai kopi yang tengah ramai digandrungi anak-anak muda tegal. Lokasinya berada di Jalan Raya II Kebasen, Kecamatan Talang.Boleh dibilang Minapadi Coffee and Space itu menjadi kedai kopi yang 'mewah', dalam artian 'mepet sawah'. Memang, lokasi kedai kopi itu dikelilingi hamparan sawah yang masih luas. Dengan desain bangunan bergaya industrial, Minapadi Coffee and Space akan terlihat kontras dengan pemandangan di sekelilingnya.Namun demikian, ciri khas itu jadi keunggulan tersendiri. Terbukti bahwa setiap harinya, banyak anak-anak muda yang datang untuk sekadar bersantai dan menikmati kopi di lokasi tersebut. Berswafoto juga jadi aktivitas yang tak bisa dilepaskan ketika berkumpul di kedai kopi itu.Sama seperti kedai kopi kebanyakan, Minapadi Coffee and Space menawarkan beragam menu makanan dan minuman. Untuk minuman berbahan kopi, ada Americano, Cappucino, Cafe Latte, Vanilla Latte, Caramel Latte, dan Signature Drinks yang siap disajikan barista. Ada pula olahan Signature Mocktail yang menyegarkan jika pengunjung merasa bosan dengan sajian kopi.Aneka minuman berbahan dasar teh dan susu juga disediakan buat pengunjung yang tidak terlalu menyukai kopi. Sementara untuk jajanannya, Minapadi Coffee and Space menyediakan ragam camilan seperti pisang goreng, hingga croffle. Setiap menu dibandrol di harga Rp20.000-30.000 per porsi.