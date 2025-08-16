Bank Jateng Beri Penghargaan Desa Berkinerja Terbaik di Demak

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng memberikan penghargaan kepada beberapa desa di Kabupaten Demak yang dinilai memiliki kinerja baik dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penghargaan khusus diberikan kepada desa yang memenuhi kriteria "Transfer Siltap dan Tunjangan Aparatur Desa Tercepat" serta "Pembayaran Angsuran Kredit Aparatur Desa Terlancar".

Penghargaan dari Bank Jateng turut melengkapi apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada 14 desa yang menerima penghargaan Dana Insentif Desa (DIDes). Keempat belas desa tersebut di antaranya adalah Desa Sumberejo, Desa Sidorejo, dan Desa Sukorejo.

Para penerima penghargaan mendapatkan Dana Insentif Desa senilai masing-masing Rp150 juta.

Dalam acara penyerahan penghargaan yang digelar di Gedung Grhadika Bina Praja, Bupati Demak Eisti'anah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahun kedua Pemkab Demak memberikan penghargaan kepada desa-desa berkinerja terbaik.

Menurut Esti’anah, keberhasilan desa-desa ini dalam mengelola anggaran APBDes merupakan bukti komitmen Pemkab Demak dalam mendorong pembangunan desa yang lebih baik. "Dana Insentif Desa (DIDes) ini merupakan salah satu langkah kami dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa," katanya.

Mochamad Marifat, Pemimpin Bank Jateng Cabang Demak, menyampaikan bahwa Bank Jateng mendukung upaya Pemkab Demak dalam meningkatkan kinerja desa melalui pemberian Dana Insentif Desa.

“Kami juga senang bisa memberikan penghargaan tambahan kepada desa-desa yang berprestasi dalam kategori administrasi, yang tentunya akan mendorong semangat positif untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (16/8/2025).