Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Jateng Beri Penghargaan Desa Berkinerja Terbaik di Demak

Para penerima penghargaan mendapatkan Dana Insentif Desa senilai masing-masing Rp150 juta.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 21:22
Share
Bupati Demak Eisti'anah memberikan sambutan dalam acara pemberian penghargaan Dana Insentif Desa (DIDes) kepada 14 desa di Kabupaten Demak yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam mengelola APBDes, Senin (14/7/2025). /Foto: Istimewa
Bupati Demak Eisti'anah memberikan sambutan dalam acara pemberian penghargaan Dana Insentif Desa (DIDes) kepada 14 desa di Kabupaten Demak yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam mengelola APBDes, Senin (14/7/2025). /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng memberikan penghargaan kepada beberapa desa di Kabupaten Demak yang dinilai memiliki kinerja baik dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penghargaan khusus diberikan kepada desa yang memenuhi kriteria "Transfer Siltap dan Tunjangan Aparatur Desa Tercepat" serta "Pembayaran Angsuran Kredit Aparatur Desa Terlancar".

Penghargaan dari Bank Jateng turut melengkapi apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada 14 desa yang menerima penghargaan Dana Insentif Desa (DIDes). Keempat belas desa tersebut di antaranya adalah Desa Sumberejo, Desa Sidorejo, dan Desa Sukorejo.

Para penerima penghargaan mendapatkan Dana Insentif Desa senilai masing-masing Rp150 juta.

Dalam acara penyerahan penghargaan yang digelar di Gedung Grhadika Bina Praja, Bupati Demak Eisti'anah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahun kedua Pemkab Demak memberikan penghargaan kepada desa-desa berkinerja terbaik.

Menurut Esti’anah, keberhasilan desa-desa ini dalam mengelola anggaran APBDes merupakan bukti komitmen Pemkab Demak dalam mendorong pembangunan desa yang lebih baik. "Dana Insentif Desa (DIDes) ini merupakan salah satu langkah kami dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa," katanya.

Mochamad Marifat, Pemimpin Bank Jateng Cabang Demak, menyampaikan bahwa Bank Jateng mendukung upaya Pemkab Demak dalam meningkatkan kinerja desa melalui pemberian Dana Insentif Desa.

“Kami juga senang bisa memberikan penghargaan tambahan kepada desa-desa yang berprestasi dalam kategori administrasi, yang tentunya akan mendorong semangat positif untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (16/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
12 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
14 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Jateng Dukung Pendirian 406 Koperasi Merah Putih di Pati

Bank Jateng Dukung Pendirian 406 Koperasi Merah Putih di Pati

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

Bank Jateng Sosialisasikan Produk dan Layanan kepada Prajurit Korem 072 Pamungkas Yogyakarta

Bank Jateng Layani Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa UI

Bank Jateng Layani Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa UI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Jateng Beri Penghargaan Desa Berkinerja Terbaik di Demak
Kabar Jateng & DIY
8 jam yang lalu

Bank Jateng Beri Penghargaan Desa Berkinerja Terbaik di Demak

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading
Kabar Jateng & DIY
15 Agt 2025 | 17:52 WIB

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

LuxCamp Selo by Horison, Area Glamping Baru di Boyolali
Kabar Jateng & DIY
18 jam yang lalu

LuxCamp Selo by Horison, Area Glamping Baru di Boyolali

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
Kabar Jateng & DIY
15 Agt 2025 | 11:33 WIB

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

Ekspansi Jaringan Ritel, Selma dan Informa Electronics Hadir di Kota Semarang
Kabar Jateng & DIY
15 Agt 2025 | 21:05 WIB

Ekspansi Jaringan Ritel, Selma dan Informa Electronics Hadir di Kota Semarang

Antisipasi Libur Agustusan, 123.508 Kursi Disediakan KAI Daop 4 Semarang
Kabar Jateng & DIY
15 Agt 2025 | 21:03 WIB

Antisipasi Libur Agustusan, 123.508 Kursi Disediakan KAI Daop 4 Semarang

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading
Kabar Jateng & DIY
15 Agt 2025 | 17:52 WIB

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

LuxCamp Selo by Horison, Area Glamping Baru di Boyolali

2

Bank Jateng Beri Penghargaan Desa Berkinerja Terbaik di Demak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Investasi Rp21 Triliun Masuk Jateng pada Kuartal I/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

LuxCamp Selo by Horison, Area Glamping Baru di Boyolali

2

Bank Jateng Beri Penghargaan Desa Berkinerja Terbaik di Demak