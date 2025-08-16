LuxCamp Selo by Horison, Area Glamping Baru di Boyolali

Sebagai bagian dari perayaan pembukaan, LuxCamp Selo menghadirkan promo Grand Opening berupa diskon hingga 17%.

Bisnis.com, SEMARANG — Horison Hotels Group membuka properti terbaru yakni LuxCamp Selo by Horison. Properti ini menawarkan fasilitas glamping mewah yang menyuguhkan perpaduan antara kenyamanan dan keindahan alam di kawasan Selo, Boyolali.

LuxCamp Selo by Horison yang mengusung konsep glamorous camping ini berlokasi di ketinggian ±1.500 meter di atas permukaan laut, menawarkan suhu udara yang sejuk di siang hari dan dingin menyegarkan di malam hari, berkisar antara 15–20°C.

Peresmian LuxCamp Selo by Horison berlangsung di area outdoor Luxview Resto, restoran berkonsep terbuka yang menyajikan kuliner Nusantara serta pilihan hidangan internasional. Para tamu disuguhkan menu andalan seperti Gurame Goreng yang disajikan dengan sambal segar, serta Tahu Sari bertekstur lembut dengan rasa gurih yang khas.

“Kami ingin menciptakan tempat beristirahat yang bukan hanya nyaman, tapi juga membawa tamu lebih dekat dengan alam dan kearifan lokal. LuxCamp Selo lahir dari semangat itu sebuah ruang istimewa untuk berkoneksi, bersantai, dan mengisi ulang energi,” ujar Suryo Sembono, Owner LuxCamp Selo by Horison, dalam siaran pers, Sabtu (16/8/2025).

Properti ini menawarkan sebelas tenda eksklusif dengan desain Trapezoyd, Square, Cabin, dan Curve. Lokasinya strategis berdekatan dengan Embung Manajar, Desa Wisata Samiran, dan Taman Bunga Merapi Golden.

Untuk melengkapi pengalaman menginap, LuxCamp Selo menghadirkan beragam fasilitas seperti Luxview Resto, restoran semi-outdoor dengan pemandangan Gunung Merapi; Mini Zoo sebagai area interaksi edukatif dengan hewan jinak; Wood Gallery, galeri artistik bernuansa kayu yang menjadi spot foto estetik sekaligus ruang eksplorasi seni; hingga Room & Convention, kombinasi akomodasi glamping dan ruang serbaguna untuk liburan keluarga, gathering, maupun kegiatan perusahaan.

Tersedia pula area api unggun dan BBQ yang hangat untuk dinikmati di malam hari, program Horison Kids Move dengan aktivitas seperti memberi makan hewan, berkebun, mewarnai batu, hingga menonton film di bawah bintang, serta jalur trekking yang aman bagi semua usia untuk menikmati udara segar dan panorama alam pedesaan Selo

Sebagai bagian dari perayaan pembukaan, LuxCamp Selo menghadirkan promo Grand Opening berupa diskon hingga 17% untuk pemesanan melalui situs resmi www.myhorison.com, berlaku sepanjang Agustus 2025.