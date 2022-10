OLX Autos Buka Buka Cabang di Semarang, Solo dan Yogyakarta

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG — OLX Autos Indonesia membuka jaringan baru di Semarang, Solo, dan Yogyakarta, atau yang dikenal dengan wilayah Joglosemar. Wilayah ini dinilai potensial untuk pasar mobil bekas.

Ketiga OLX Autos Store tersebut berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto Semarang, HTC Solo, dan Lippo Plaza Yogyakarta.

Agung Iskandar, Director of Classified and New Business OLX Autos Semarang, mengatakan bahwa ketiga kota itu merupakan wilayah dengan total pencari mobil terbanyak keempat di Indonesia setelah Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung.

Mengutip data Otobarometer OLX per September 2022, merek mobil yang paling dicari di wilayah Joglosemar adalah Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza, Honda Brio, Honda Jazz dan Honda CR-V.

“Dibukanya OLX Autos Store di wilayah ini, kami ingin memberikan akses lebih mudah dalam layanan transaksi jual beli mobil bekas,” ujarnya saat membuka OLX Autos Store Semarang, Kamis (20/10/2022).

Pembukaan OLX Autos Store di wilayah Joglosemar melengkapi jaringan yang dimiliki oleh platform omnichannel jual beli mobil bekas ini. Saat ini, OLX Autos memiliki 20 store yang tergabung dalam lebih dari 100 jaringan authorized dealar OLX Autos yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia yaitu Jabodetabek, Bandung,Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Malang, dan Sidoarjo.

OLX Autos menawarkan sejumlah fasilitas bagi penjual maupun pembeli mobil bekas. Bagi penjual, platform ini mengklaim mampu memberikan penawaran harga terbaik berdasarkan kondisi mobil.

“Sebelum dijual, tim inspeksi kami yang sudah tersertifikasi akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil. Hasil inspeksi tersebut menjadi dasar untuk memberikan penawaran harga. Jika penjual setuju dengan harga yang diajukan, maka mobil bisa dimunculkan di platform,” ujarnya.

Selain itu, bagi penjual, OLX Autos juga menawarkan proses penjualan yang mudah dan pembayaran langsung ke rekening pemilik apabila unit mobil sudah terjual.

Sementara itu, bagi pembeli, Agung mengatakan bahwa nilai tambah utama yang ditawarkan untuk bertransaksi melalui OLX Autos adalah jaminan kondisi mesin mobil selama 30 hari dan jaminan 7 hari uang kembali apabila mobil yang dibeli tidak sesuai.

“Dari sisi pembeli, kekhawatiran terbesar adalah kondisi mobil setelah dibeli nanti seperti apa. Oleh karena itu kami selalu melakukan inspeksi terhadap mobil yang akan dijual, dan memberikan jaminan,” ujarnya.

Benefit tambahan bagi pembeli mobil bekas di platform ini adalah gratis biaya perawatan sampai dengan 18.000 km atau 1,5 tahun setelah pembelian.

Saat ini, menurut Agung, ada sekitar 3.000 unit mobil yang tersedia di platform OLX Autos. Sebagian besar merupakan mobil berusia maksimal 10 tahun.

