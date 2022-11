Tak Sampai Setengah Hari, CJIBF 2022 Catat Peminatan Investasi Rp19,43 Triliun

Bisnis.com, SEMARANG - Gelaran Central Java Investment Business Forum (CJIBF) kembali digelar pada tahun 2022 ini. Bertempat di Kota Semarang, agenda tahunan tersebut mengangkat tema 'Agri Industries for Green Growth and Sustainable Economic Development'.



Ratna Kawuri, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, menyebut tema tersebut dipilih sebagai respons atas perkembangan kondisi ekonomi global hari ini. Harapannya, CJIBF 2022 bisa berkontribusi pada pembangunan kekuatan pangan dan perkembangan energi ramah lingkungan. "Dan Jawa Tengah memiliki potensi besar pada sektor tersebut," katanya, Rabu (9/11/2022).



Adapun acara CJIBF 2022 bakal meliputi penandatanganan Letter of Intent (LoI) dan kemitraan secara simbolis. Penandatanganan LoI tersebut dilakukan oleh PT Indomakmur Food dengan rencana nilai investasi Rp9 miliar juga PT Cita Manunggal Informatika dengan Rp8,3 triliun.



Penandatangan kemitraan antara industri dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan antara PT Huahong Art Home Share Indonesia dengan UD Pandan Arum. Melalui kerja sama tersebut, produk-produk buatan pelaku UMKM bakal diserap oleh industri yang lebih besar.



Ratna menjelaskan, dalam acara tersebut juga bakal diserahkan penghargaan CJIBF 2022 Challenge kepada tiga kabupaten dan kota terbaik dari kelayakan investasinya. "[juga] tur investasi yang kami selenggarakan pada 10 November dengan melakukan kunjungan lokasi ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), one on one meeting yang sudah kami awali hari ini dan berlangsung sampai 10 November," tambahnya.



Menariknya, meskipun gelaran CJIBF 2022 baru digelar setengah hari, namun kegiatan one on one meeting telah menghasilkan proyek-proyek peminatan investasi yang relatif menjanjikan. "Sampai tadi pukul 11.00 WIB tercatat ada 20 proyek kepeminatan dengan nilai Rp19,43 triliun," jelas Ratna.



Melalui penyelenggaraan CJIBF 2022 ini Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi, Nurul Ichwan, berharap agar Jawa Tengah bisa terus memainkan peran bagi hilirisasi industri di Tanah Air. "Memang Jawa Tengah tidak menghasilkan logam tapi Jawa Tengah jadi tempat yang sangat menarik bagi investor untuk melakukan hilirisasi atas produk mineral yang kita miliki," katanya.



Hal senada juga disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti. Disebutkan, hingga Kuartal III/2022 ini, investasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan hingga 17,8 persen secara year-on-year. Dengan total proyek sebanyak 14.704.



"Prospek perekonomian Jawa Tengah memiliki prospek yang cukup baik dan tentunya perlu terus dipromosikan. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan iklim investasi Jawa Tengah dengan meningkatkan konektivitas seperti pembangunan jalan Tol Trans Jawa, jalur Kereta Api terintegrasi, pelabuhan internasional, jaringan gas, listrik, serta air," jelas Destry.