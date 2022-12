KHAS Semarang Hotel Siapkan Promo Khusus Sambut Musim Liburan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Untuk menyambut musim liburan di pengujung tahun 2022 ini, KHAS Semarang Hotel telah menyiapkan dua promo spesial. Kedua promo tersebut adalah White Dinner dan KHAS Night Food Fest.

Pada 24 Desember 2022 mendatang, KHAS Semarang Hotel telah menyiapkan promo White Dinner. Menu spesial dengan cara penyajian All You Can Eat siap memuaskan lidah para tamu yang bersantap. Executive Chef KHAS Semarang, Yana Hendriana, bakal menyiapkan sajian kuliner bergaya Western seperti Slow Cooking Roasted Chicken Herb.

Selain menu kuliner spesial, White Dinner di KHAS Semarang Hotel juga bakal diramaikan dengan pertunjukan live music. Dengan harga Rp800.000 nett/room/night, para tamu juga bisa menginap di kamar tipe Deluxe. Lengkap dengan sarapan pagi serta White Dinner untuk dua orang.

KHAS Semarang Hotel juga ikut meramaikan perayaan malam tahun baru di Kota Semarang. Dengan KHAS Night Food Fest, para tamu yang hadir bisa menikmati pengalaman tahun baru di Kota Lumpia dengan semarak. Acara itu bakal digelar di area luat hotel, lengkap dengan sajian hidangan bergaya Western hingga tradisional.

KHAS Night Food Fest juga bakal diramaikan dengan pertunjukan magic show, live music, serta photo booth. Tak lupa, pesta kembang api juga bakal digelar di halaman depan hotel. Para tamu yang beruntung juga bisa mendapatkan doorprize berupa voucher menginap di jaringan Hotel Indonesia Group.

Pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya Rp1 juta untuk menikmati KHAS Night Food Fest. Dengan biaya tersebut, tamu bisa menginap di kamar tipe Deluxe. Lengkap dengan sarapan pagi dan dinner KHAS Night Food Fest untuk dua orang.

Dapatkan penawaran spesial khusus untuk White Dinner dari tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 dan harga spesial untuk KHAS Night Food Fest dari tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022. Reservasi dapat dilakukan melalui telepon (024) 86570840, Whatsapp 081215167870 dan 0895621200111 serta Instagram : @khassemaranghotel atau website : www.khashotel.com.

